River confirmó la llegada de Thiago Almada: cuándo viajará a la Argentina

River confirmó oficialmente la contratación de Thiago Almada, quien viene de participar en el Mundial 2026 con la Selección argentina. El jugador viajará en las próximas horas al país para completar su incorporación.

“River Plate acordó con Atlético Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel”, informó la institución mediante sus canales oficiales.

El anuncio puso fin a las negociaciones por el mediocampista ofensivo, cuyo pase pertenece al conjunto español. No fueron informados oficialmente los términos económicos de la transferencia ni la duración de su nuevo contrato.

Por su parte, el Atlético de Madrid publicó un video despidiéndolo y le pusieron: "Gracias guayo"

Una incorporación de jerarquía

Almada disputó 27 encuentros durante su etapa en Atlético de Madrid, en los que convirtió cuatro goles y entregó tres asistencias. Además, integró el plantel argentino que participó recientemente de la Copa del Mundo.

El futbolista puede actuar como mediapunta o por ambos sectores del ataque. Su llegada le brindará nuevas alternativas al entrenador Eduardo Coudet para la creación de juego y la conformación del frente ofensivo.

Una vez que arribe a Buenos Aires, deberá realizarse los estudios médicos correspondientes y firmar su contrato. Luego quedará a disposición del cuerpo técnico de River, que definirá cuándo podrá comenzar a entrenarse junto con sus nuevos compañeros.

La trayectoria de Thiago Almada

El jugador surgió de las divisiones inferiores de Vélez y debutó profesionalmente en 2018, cuando tenía 17 años. Sus actuaciones en el Fortín le permitieron convertirse rápidamente en uno de los jóvenes más destacados del fútbol argentino.

Posteriormente pasó por Atlanta United de Estados Unidos, Botafogo de Brasil y Olympique de Lyon de Francia antes de incorporarse a Atlético de Madrid. Con el conjunto brasileño conquistó el Brasileirao y la Copa Libertadores durante 2024.

Almada también formó parte de la Selección argentina campeona del Mundial de Qatar 2022. Ahora regresará al fútbol nacional para sumarse a River, que busca fortalecer su plantel y mejorar sus resultados en las diferentes competencias del segundo semestre.