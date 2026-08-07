Subastarán la pelota con la que Maradona hizo la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”

La pelota de Maradona ante Inglaterra en México 1986 será subastada en Estados Unidos. Con ese balón, el capitán argentino convirtió la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Esperan que la venta supere los 10 millones de dólares.
La pelota de Maradona ante Inglaterra en México 1986, con la que Diego convirtió dos de los goles más recordados de la historia del fútbol, será subastada este mes en Estados Unidos y podría alcanzar un valor superior a los 10 millones de dólares.
Se trata del balón utilizado durante el histórico partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca. Maradona marcó aquella tarde la denominada “Mano de Dios” y, pocos minutos después, el extraordinario tanto que posteriormente sería elegido como el “Gol del Siglo”.
La casa Heritage Auctions, con sede en Texas, será la encargada de realizar la subasta entre el 21 y el 23 de agosto, con una oferta inicial establecida en 2,5 millones de dólares. Las expectativas apuntan a que las propuestas alcancen las ocho cifras.
La pelota de los dos goles más recordados de Maradona
El primer tanto argentino llegó cuando Maradona disputó una pelota aérea con el arquero inglés Peter Shilton. El capitán albiceleste saltó y consiguió enviar el balón hacia el arco utilizando su mano izquierda, una infracción que no fue advertida por el árbitro ni por sus asistentes.
El gol fue convalidado en una época en la que todavía no existía la asistencia del VAR. Con el paso del tiempo, aquella acción quedó inmortalizada por una de las frases más famosas de Maradona, quien aseguró que había marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.
Sin embargo, el valor histórico del balón no se limita a aquella jugada. Fue también la pelota utilizada en el segundo gol del capitán argentino, una obra individual que quedó incorporada definitivamente a la historia de los Mundiales.
Del mediocampo al “Gol del Siglo”
Maradona recibió el balón en campo argentino y comenzó una carrera de más de 50 metros. Durante la jugada dejó atrás a varios futbolistas ingleses y finalmente eludió a Shilton antes de definir para establecer el 2-0 parcial.
Argentina terminó imponiéndose por 2-1 y avanzó a las semifinales del Mundial que posteriormente conquistaría. La actuación del número 10 ante Inglaterra se transformó en uno de los momentos centrales de la campaña que culminó con el segundo título mundial de la Selección, publicó La Nación.
“Es, sin duda, la pelota más histórica del mundo del fútbol”, sostuvo Dan Imler, vicepresidente de deportes de Heritage Auctions, al referirse a la pieza que saldrá a la venta.
Esperan superar los 10 millones de dólares
Desde la casa de subastas remarcaron que el mismo balón fue protagonista de dos acciones completamente diferentes, pero igualmente instaladas en la memoria futbolística. “Ambos goles son tan icónicos, tan memorables”, señaló Imler.
La expectativa económica tiene además un antecedente directamente relacionado con aquel encuentro. La camiseta utilizada por Maradona frente a Inglaterra fue subastada en 2022 por aproximadamente 9,3 millones de dólares, una cifra récord para una camiseta de fútbol.
Ahora, 40 años después de la conquista de México 1986, otro objeto central de aquella jornada buscará alcanzar una cifra histórica. Con una base de US$2,5 millones y estimaciones que superan los US$10 millones, la pelota con la que Maradona convirtió la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” volverá a quedar en el centro de la atención mundial.