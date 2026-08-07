Sudamericano de Patín Artístico: Julieta Abrahan representará a Argentina en Brasil

La participación de Julieta Abrahan Geist en el Sudamericano de Patín Artístico marcará un nuevo desafío para la joven deportista del Club Paracao de Paraná, que representará a Argentina en la competencia internacional que se desarrollará en el estado de San Pablo, Brasil. La patinadora, de 10 años, afrontará su primera experiencia en un certamen de estas características.

Abrahan competirá en la categoría Mini Infantil de Figuras Obligatorias, modalidad también conocida como Escuela. La entrerriana viajará acompañada por su entrenadora Fedra Agnoli, mientras que su preparación estuvo a cargo de todo el cuerpo técnico de patín artístico de Paracao.

“Estoy muy feliz y ansiosa”, expresó Julieta en diálogo con El Once Deportivo antes de emprender el viaje. También destacó el esfuerzo realizado durante la temporada y aseguró: “Estoy muy orgullosa por lo que pude lograr”.

Cómo consiguió la clasificación al Sudamericano

Para acceder al torneo internacional, Julieta debió participar de dos campeonatos nacionales cuyos resultados determinaron el ranking clasificatorio.

La competencia tendrá una exigencia particular: las figuras que deberá ejecutar serán sorteadas una vez que la delegación se encuentre en Brasil. Julieta tendrá que completar tres figuras, con tres vueltas cada una, y se estima que participarán alrededor de 11 competidoras.

La joven comenzó a patinar antes de cumplir los cuatro años y dio sus primeros pasos competitivos alrededor de los cinco años y medio. Toda su trayectoria deportiva se desarrolló en el Club Paracao, institución que actualmente reúne a unos 115 patinadores, desde los niveles de iniciación hasta el alto rendimiento.

Cuándo competirá Julieta Abrahan en Brasil

La delegación partirá hacia Buenos Aires y posteriormente viajará a San Pablo, para continuar hacia la ciudad donde tendrá lugar el certamen. El domingo, Julieta realizará un entrenamiento de dos horas y el lunes tendrá nuevas prácticas antes de afrontar su presentación oficial, prevista para las 20:30 horas (Brasil).

Tras completar su competencia, permanecerá junto a la Selección Argentina para acompañar al resto de la delegación y observar las demás pruebas del Sudamericano. “Quiero conocer gente nueva y apoyar”, contó la patinadora sobre lo que espera vivir durante su primera experiencia internacional.

Desde el cuerpo técnico destacaron además el acompañamiento recibido durante la preparación. “Hemos tenido mucho entrenamiento y mucho apoyo de parte del club, de la Federación y de la Confederación”, remarcó Agnoli. Y concluyó: “Ya llega el final de esta etapa tan dura, de tanto entrenamiento. Solo queda disfrutar del torneo”.