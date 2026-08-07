Sarmiento de Crespo se prepara para debutar en el Clausura de la Liga Paraná Campaña

REDACCIÓN ELONCE
La Sub 17 de Sarmiento realizó su última práctica antes del comienzo del Torneo Clausura de la Liga Paraná Campaña. Elonce dialogó con el entrenador Hugo Schwindt y con los juveniles, quienes destacaron el compromiso del plantel y las expectativas para el debut.
La Sub 17 de Sarmiento se prepara para debutar en el Clausura de la Liga Paraná Campaña este domingo, con altas expectativas y el objetivo de comenzar con un triunfo. El plantel realizó este viernes su último entrenamiento en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, en Crespo, y Elonce acompañó la práctica.
El equipo trabajó desde las 19:30 hasta las 21 en el predio ubicado en Belgrano y 3 de Febrero. La decisión de trasladar allí el entrenamiento estuvo vinculada con la necesidad de preservar el campo de juego del club después de las lluvias registradas durante los últimos días.
Hugo Schwindt, director técnico de la categoría, explicó que el certamen estará dividido en tres grupos. “Tres zonas de siete equipos, está la zona sur, zona norte y zona centro”, detalló. Sarmiento integrará la Zona Sur y afrontará este fin de semana su primera presentación.
Expectativa por el comienzo del Clausura
El debut será como local frente a Unión de Viale. Martín, uno de los integrantes del plantel de 17 años, anticipó cómo vive el grupo las horas previas al comienzo de la competencia. “Las expectativas muy altas. Tratar de darlo todo como en cada partido, sobre todo para tratar de arrancar con el pie derecho y de la mejor manera el Clausura”, expresó a Elonce.
El juvenil también resaltó el respaldo que reciben las distintas categorías de la institución. “La gente acompaña, acompaña muchísimo. También a los chicos tanto de Sub 17, Sub 20 hasta Primera, siempre la gente presente acompañando y alentando”, sostuvo.
Además, destacó el trabajo cotidiano de quienes forman parte de Sarmiento para garantizar las condiciones necesarias para entrenar y competir. “La gente del club siempre muy a predisposición para que podamos entrenar de la mejor manera y tengamos todo siempre”, agregó.
La eliminación en el Apertura y una nueva oportunidad
Santino, otro de los futbolistas del equipo, recordó que Sarmiento quedó eliminado durante los octavos de final del Torneo Apertura frente a su clásico rival, Unión. Aquel resultado dejó una sensación amarga, pero también se convirtió en una motivación para encarar la nueva competencia.
“Un gusto amargo, pero habla lo que es el fútbol, no se habla de merecimiento, sino el que define, tiene mejores situaciones y la sabe concretar es el que gana el partido”, reflexionó el joven jugador.
Con aquella experiencia como antecedente, aseguró que el grupo reforzó su preparación. “Nos preparamos más fuerte, con más ganas, con más ambición, con muchas ganas de llevarnos por adelante el torneo y con muchas ansias de que arranque ya el domingo”, manifestó.
El compromiso de los juveniles de Sarmiento
La última práctica de la semana tuvo asistencia completa pese a las bajas temperaturas. Al momento del entrenamiento, el termómetro marcaba alrededor de 9 grados, pero el plantel cumplió con la planificación previa al debut.
Para los jóvenes, combinar los entrenamientos con las obligaciones escolares forma parte de la rutina. “Eso te habla también de las ganas que tenemos, el compromiso que lleva cada uno, porque, por ejemplo, con Martín, nosotros somos estudiantes de escuela técnica, salimos de los contraturnos y ya venimos acá enseguida en 15 minutos”, contó Santino.
“Es hermoso venir acá, jugar a la pelota es de lo más lindo que hay. Es lo que nos mueve, lo disfrutamos y por eso estamos acá con frío, con calor, con lluvia, no pasa nada”, completó.
Los jugadores llevan buena parte de sus vidas vinculados al fútbol. Santino contó que practica el deporte desde hace 12 años, mientras que Martín señaló que comenzó aproximadamente a los seis y acumula entre 10 y 11 años defendiendo los colores de Sarmiento.
Con la preparación terminada, la Sub 17 quedó enfocada en su estreno en el Torneo Clausura. El domingo tendrá su primera prueba como local ante Unión de Viale, con la ilusión de dejar atrás la eliminación sufrida en el Apertura y comenzar de la mejor manera una nueva competencia de la Liga Paraná Campaña.