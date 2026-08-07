Conmebol multó a Boca y Arruabarrena por una infracción en la Copa Sudamericana

La Conmebol multó a Boca y Arruabarrena luego de que el equipo ingresara fuera del horario establecido para disputar el segundo tiempo del partido frente a O’Higgins, en Chile, por la Copa Sudamericana.

El organismo continental estableció una sanción de 20.000 dólares para Boca y otra de 15.000 dólares para el director técnico Rodolfo Arruabarrena. Los importes serán descontados directamente de las sumas que el club perciba de la Conmebol por premios y derechos de televisación.

La resolución no contempló sanciones deportivas, por lo que el Xeneize podrá disputar los octavos de final de la competencia internacional sin suspensiones para el entrenador ni otros integrantes del cuerpo técnico.

Advertencia ante una posible reincidencia

Además de las multas económicas, la Conmebol emitió una advertencia formal por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Manual de Clubes 2026. El organismo indicó que una eventual reiteración de la conducta podría derivar en sanciones más severas, de acuerdo con el Código Disciplinario.

La medida todavía puede ser recurrida. Desde la notificación oficial, Boca y Arruabarrena cuentan con un plazo de siete días corridos para presentar una apelación ante la Comisión de Apelaciones de la entidad sudamericana.