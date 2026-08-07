Real Madrid realizó el fichaje más caro de su historia: pagó US$160 millones por Yan Diomandé

Real Madrid confirmó la contratación de Yan Diomandé, extremo de 19 años que llega procedente del RB Leipzig. La operación alcanzaría los 160 millones de dólares —unos 140 millones de euros, incluyendo variables— y se convertiría en la más costosa de la historia del club.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé”, informó la institución. El futbolista firmó un contrato por siete temporadas, vigente hasta el 30 de junio de 2033.

La entidad española no reveló el monto de la transferencia. Sin embargo, medios europeos señalaron que se pagarían 125 millones de euros fijos y otros 15 millones sujetos al cumplimiento de objetivos.

El fichaje más caro del club

Si alcanza el monto estimado, Diomandé superará los 127 millones de euros abonados por Jude Bellingham, incluidos los adicionales. También quedará por encima de Gareth Bale, Eden Hazard y Cristiano Ronaldo.

La inversión realizada por Real Madrid también convertiría al internacional marfileño en el futbolista africano más caro de la historia. Su cotización aumentó rápidamente después de una temporada destacada en la Bundesliga y su participación con Costa de Marfil en el Mundial 2026.

El atacante había llegado al RB Leipzig durante 2025, procedente del Leganés. En su primera temporada con el conjunto alemán se consolidó como una de las revelaciones del campeonato y despertó el interés de otros clubes europeos.

Una nueva opción para el ataque

Diomandé puede jugar por ambas bandas, aunque su posición principal sería el extremo derecho. Su llegada le brinda al entrenador una nueva alternativa para acompañar a Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la ofensiva.

Antes del acuerdo con Real Madrid, Paris Saint-Germain también habría mantenido negociaciones con el Leipzig. El club francés finalmente desistió ante las cifras requeridas para concretar la transferencia.

El marfileño se sumará al plantel después de firmar el vínculo y completar los trámites correspondientes. Su incorporación eleva nuevamente el récord de inversión de la institución española por un solo futbolista.