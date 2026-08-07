Alerta en Boca: Milan prepara una propuesta para llevarse a Leandro Paredes

Milan estaría interesado en contratar a Leandro Paredes y prepararía una oferta concreta para intentar incorporarlo en este mercado de pases. La versión fue difundida por el periodista Martín Arévalo, quien aclaró que todavía resta conocer si la propuesta será enviada a Boca, al jugador o a su representante.

“En las próximas horas, el Milan de Italia le va a hacer saber a Boca o a Leandro Paredes que tiene una oferta concreta para comprar al jugador”, aseguró Arévalo durante su participación en ESPN. Hasta el momento, ninguno de los clubes confirmó oficialmente el inicio de una negociación.

El interés del conjunto italiano habría surgido después de la participación del mediocampista en el Mundial 2026. Su rendimiento con la Selección Argentina volvió a colocarlo en el radar de importantes instituciones europeas.

La postura del capitán de Boca

Pese a la posible propuesta, la intención de Leandro Paredes sería continuar en Boca. El futbolista regresó al club a mediados de 2025 con el objetivo de asumir un papel protagónico y buscar títulos con la institución donde comenzó su carrera profesional.

“Paredes viene de jugar un Mundial muy bueno, pero está claro que tomó una decisión de vida al volver a Argentina”, señaló el periodista. No obstante, aclaró que su interpretación sobre la continuidad del volante se basa en una presunción y no en una conversación reciente con él.

Leandro Paredes.

El jugador tiene contrato a largo plazo con el Xeneize y se convirtió en capitán y referente del plantel. Por ese motivo, cualquier avance dependerá tanto de las condiciones económicas que presente Milan como de la decisión personal del mediocampista.

Otro gigante europeo había consultado

Arévalo también reveló que Barcelona habría consultado anteriormente por las condiciones de Leandro Paredes, antes de avanzar con otras alternativas para reforzar su mediocampo. Aquella averiguación no derivó en una oferta formal.

En Boca aguardan conocer el monto y los términos de la eventual propuesta del conjunto italiano. La dirigencia tampoco se pronunció públicamente sobre una posible salida de su capitán durante el actual mercado.

Por ahora, Paredes continúa concentrado en los compromisos deportivos del equipo y su postura sería permanecer en el club. La situación podría tener novedades cuando Milan defina si convierte su interés en una oferta formal.