Día de San Cayetano: “Muchos abuelos piden trabajo para sus nietos porque no ven un futuro esperanzador”

La comunidad católica celebra este viernes 7 de agosto el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, con una jornada marcada por las celebraciones religiosas y la llegada de fieles que se acercan con pedidos vinculados principalmente a la situación laboral, las enfermedades y distintas dificultades familiares.

En diálogo con Elonce, el Padre Javier Marghein, vicario de la parroquia San Cayetano, ubicada en barrio San Roque de la ciudad de Paraná, explicó que la festividad llegó después de “un mes de preparación y de una novena intensa” y destacó la importancia que tiene San Cayetano para los argentinos. “Es el patrono del pan y del trabajo, el patrono que nos enseña a confiar en la providencia de Dios”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la celebración también invitó a observar las necesidades de quienes atraviesan momentos difíciles. “San Cayetano nos invita a mirar al otro con la mirada de Cristo y llevarle algo de compasión, de misericordia, que es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio”, manifestó.

San Cayetano y una jornada de fe marcada por los pedidos de trabajo

Los pedidos de trabajo y la necesidad de ser escuchados

Consultado sobre las principales preocupaciones que los fieles llevan hasta la parroquia, Marghein reconoció que la falta de empleo aparece entre los pedidos más reiterados.

“El pedido de trabajo para sí, para la familia. Muchos abuelos piden para sus nietos porque tal vez no ven un futuro esperanzador”, señaló el sacerdote.

Sin embargo, el vicario hizo hincapié en una situación que observó especialmente durante los días previos a la celebración. “Lo que estoy viendo en estos días es que necesitan ser escuchados, en todos los aspectos; buscan ser contenidos. Y después, mucha necesidad de trabajo, mucha tristeza”, expresó.

“Tal vez no les pueda solucionar mucho los problemas, pero sí que sepan que hay alguien que los escucha, que los acompaña, que trata de consolar sus heridas”, agregó.

Durante la entrevista, el sacerdote también recordó su vínculo personal con la parroquia. Contó que años atrás había realizado allí su último apostolado antes de ordenarse y que posteriormente regresó ya como sacerdote.

A partir de aquella experiencia, aseguró que una de las enseñanzas que recibió estuvo vinculada directamente con la escucha y el acompañamiento de quienes atraviesan dificultades.

“Aprendí mucho de San Cayetano, el don de la escucha, algo que le pedí mucho al Señor cuando estaba formándome en el seminario: no cansarme de escuchar, no cansarme de dar una palabra de aliento, no cansarme de sanar espiritualmente a los demás, no acostumbrarme al dolor”, afirmó.

En ese sentido, agregó que la tarea pastoral implicaba evitar que el sufrimiento cotidiano se volviera invisible. “No invisibilizar al que está sufriendo; que aquel que venga, o que acuda a mí como cura, limitado como soy, pueda encontrar alguien que lo haya escuchado, un mate caliente para compartir, un abrazo, un pañuelo para llorar juntos”, expresó.

Según Marghein, esos valores también representan el mensaje que transmite San Cayetano. Mencionó especialmente “la dignidad humana, el respeto, el diálogo, saber incluir al otro”, además de la contención que ofrece la comunidad parroquial.

Las celebraciones por San Cayetano

Las actividades por la fiesta patronal comenzaron a las 0 de este viernes con la primera celebración religiosa y continuaron durante la mañana con nuevas misas.

Para las 15:30 está prevista la procesión y posterior misa central, presidida por Monseñor Raúl Martín y acompañada por sacerdotes de la zona. Además, se programaron celebraciones para las 19 y las 21.

“La iglesia va a estar siempre abierta, va a haber servidores para atender a los que deseen”, explicó Marghein, quien invitó a los fieles a participar de las diferentes actividades organizadas durante la jornada.

La procesión y misa será transmitida en vivo por Elonce.

Un mensaje para quienes atraviesan dificultades

Al finalizar la entrevista con Elonce, el vicario parroquial dejó un mensaje especialmente dirigido a las personas que atraviesan problemas económicos, laborales, familiares o de salud.

“Decirles a los hermanos que están necesitados, que están pasando oscuridad, que hay una frase que decía el padre Martín Descalzo, un sacerdote español: en medio de la noche, cuando te sientas hundido en el pozo de tus limitaciones, levantá la vista y vas a ver brillar las estrellas”, expresó.

Marghein llamó principalmente a mantener la esperanza frente a las dificultades. “No desanimarse, confiar”, remarcó, y agregó: “En aquello que vos creas, apoyate, sostenete y que de ahí va a venir la fuerza. Uno solo no puede”.

Finalmente, impartió una bendición destinada especialmente a quienes afrontaban situaciones complejas. “Sobre todo para los más enfermos, los necesitados, los que están sin trabajo, que por intercesión de San Cayetano los bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, concluyó. Elonce.com