Becas Progresar: abren nuevas inscripciones y confirmaron las fechas para anotarse

Las Becas Progresar 2026 tendrán una segunda convocatoria de inscripción durante agosto y septiembre, según quedó establecido oficialmente por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La medida comprende las líneas destinadas a la finalización de la educación obligatoria, el fomento de la educación superior y Progresar Enfermería. Los períodos para presentar las solicitudes serán diferentes de acuerdo con cada modalidad.

Esta nueva instancia se suma a la primera convocatoria realizada durante el año. El programa tiene como objetivo promover la permanencia, reinserción y finalización de los estudios entre jóvenes que cumplen con las condiciones establecidas.

Cuándo abren las inscripciones

Para la línea Finalización de la educación obligatoria, el período de inscripción de la segunda convocatoria se extenderá desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2026.

En tanto, quienes busquen acceder a las líneas Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería podrán anotarse desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Las fechas resultan especialmente relevantes para quienes no lograron ingresar al programa durante la primera convocatoria del año o necesitan realizar su solicitud durante esta nueva instancia.

Qué son las Becas Progresar

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) fue creado para generar oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa, tanto en los niveles obligatorios como en la educación superior y formación técnico profesional.

Para 2026, la Secretaría de Educación había establecido en la primera convocatoria un monto mensual de 35.000 pesos para las líneas Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Formación Profesional.

El acceso al beneficio está sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas y socioeconómicas previstas para cada línea. La verificación de ingresos se realiza mediante la información disponible en los organismos nacionales correspondientes.

Quiénes pueden acceder

La legislación que regula Progresar estableció como finalidad promover oportunidades educativas para jóvenes residentes en Argentina, contemplando diferentes edades y condiciones según la modalidad de la beca.

Además de los requisitos personales y económicos, los reglamentos contemplan condiciones vinculadas con la institución educativa, regularidad académica y características específicas de cada línea.

Con la apertura de la segunda convocatoria, los interesados deberán prestar atención al período correspondiente a su modalidad, ya que las fechas de cierre serán diferentes.