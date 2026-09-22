Amenaza de muerte a Homero Pettinato: Sofía Gonet aseguró que el mismo hombre la acosa hace diez años

Homero Pettinato denunció una amenaza de muerte y Sofía Gonet reveló que el mismo hombre la acosa desde hace diez años. El episodio ocurrió frente al estudio de OLGA, mientras el conductor estaba al aire, y derivó en un fuerte testimonio de su expareja sobre el hostigamiento que asegura sufrir desde antes de alcanzar notoriedad pública.

Según Infobae, Pettinato conducía Soñé que volaba cuando reconoció a través del ventanal del estudio a un hombre al que identificó como Hernán Bloquero. Según contó en vivo, el sujeto habría realizado con la mano un gesto sobre el cuello que interpretó como una amenaza de muerte y posteriormente se retiró caminando del lugar.

Archivo.

"Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?", expresó Pettinato ante su compañero Lucas Fridman tras advertir la presencia del hombre. Posteriormente, según confirmó Gonet, el conductor decidió realizar una denuncia por lo sucedido.

Sofía Gonet vinculó el episodio con años de hostigamiento

Tras conocerse el hecho, Gonet habló con Yanina Latorre en SQP, por América TV, y sostuvo que conoce al hombre señalado por Pettinato. "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", afirmó la influencer.

Según su testimonio, el hostigamiento comenzó cuando recién empezaba a publicar contenido en redes sociales. "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", aseguró.

Gonet recordó que en una oportunidad decidió mostrar públicamente lo que describió como un supuesto santuario con fotografías suyas que tendría el hombre. A partir de entonces, según relató, la situación se agravó. "Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces", sostuvo.

Aseguró que sus parejas también fueron amenazadas

La creadora de contenido señaló que el presunto hostigamiento no habría quedado limitado a ella, sino que también habría alcanzado a las personas con las que mantuvo relaciones sentimentales. "A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó", expresó.

Archivo.

Gonet definió el vínculo unilateral como una "relación parasocial" y aseguró que siempre evitó cualquier contacto directo. "Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra siempre volvía a llegarme la notificación", detalló.

Además, afirmó que el día del episodio frente a OLGA pudo observar publicaciones en las que el hombre presuntamente mostraba su recorrido por distintos lugares de Buenos Aires. "Pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta", señaló.

Pettinato hizo la denuncia tras la amenaza

Gonet también recordó que anteriormente había recurrido a la Policía por otra situación de amenazas, en ese caso relacionada con un vecino. "Fui dos veces a la Policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo", aseguró al referirse a aquella experiencia.

Respecto del episodio que involucró a Pettinato, confirmó que habló con él inmediatamente después de que reconociera al hombre frente al estudio. "Él me escribió ni bien lo vio a Hernán ahí en la esquina. Ahí hablé con él y me dijo que estaba haciendo la denuncia", relató.