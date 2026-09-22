Apelaron el fallo de la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el polémico fallo de la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a menor de 14 años que estaba acusado por tentativa de robo.

Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra apelaron el dictamen de la magistrada dado a conocer en las últimas horas y solicitaron además que sea apartada de la causa.

La resolución se conoció este lunes cuando la jueza sobreseyó a un chico de 14 años, que ya es punible con el nuevo régimen penal juvenil, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 27.801.

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo infraganti del 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento.

Luego del escándalo que se generó, el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 emitió un comunicado en el que explicó que "la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente, en atención a las particulares circunstancias acreditadas en el expediente".

"La resolución no importa una declaración general de inconstitucionalidad de la ley, sino el análisis de su aplicación en las circunstancias concretas sometidas a decisión judicial", sumaron. (Agencia NA)