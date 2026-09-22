Caso Ruiz Orrico: madre de las víctimas pidió “que terminen los privilegios y vaya preso”

La madre de Brian y Lucas Izaguirre renovó su pedido de justicia antes de la audiencia en la que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analizará la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico. El exfuncionario fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el choque en el que murieron cuatro trabajadores que se dirigían a un frigorífico:

La audiencia se realizará este miércoles, a las 9.30, en el salón Oyamphé de los Tribunales de Paraná. Allí, la defensa, las querellas y el Ministerio Público Fiscal expondrán sus argumentos ante los vocales Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. El acto será transmitido por el canal de YouTube del Poder Judicial.

Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas, manifestó a Elonce que transitó las horas previas con ansiedad. “Estoy nerviosa, ansiosa y esperando que llegue la audiencia. Es una de las últimas instancias que tiene este homicida para seguir en libertad, ya que mañana se podría decidir, si así lo dicen los vocales, el hecho de que ella vaya preso de una vez por todas. Hace dos años y tres meses que estamos reclamando justicia”, expresó.

“No pido venganza, pido justicia”

Dubini sostuvo que su reclamo no está vinculado con una búsqueda de venganza, sino con el cumplimiento de la pena impuesta. También cuestionó que la condena todavía no hubiera quedado firme debido a los recursos presentados por la defensa.

“Él se declaró culpable, fue condenado y ahora está planteando una nulidad del proceso. Fueron cuatro vidas las que arrebató y sólo recibió cinco años y ocho meses de cárcel. Nosotros pedimos que cumpla la condena”, afirmó.

Caso Ruiz Orrico: “No pedimos venganza, pedimos justicia”, insistió la mamá de las víctimas

La audiencia no implicará necesariamente una resolución inmediata. Después de escuchar a las partes, los integrantes de la Sala Penal podrán analizar el planteo y comunicar su decisión posteriormente. La defensa de Ruiz Orrico está integrada por Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez.

El impacto del proceso judicial

Durante la entrevista, Dubini describió cómo había atravesado el proceso iniciado después de la muerte de sus hijos. “Uno dejó de tener vida y se dedicó a sobrevivir. A mí me mantiene de pie pedir justicia por mis hijos, porque se merecen esto y mucho más”, señaló.

La mujer recordó que Brian era árbitro federado en Basavilbaso y tenía como proyecto continuar su carrera dentro del fútbol. También indicó que sus hijos habían formado sus propias familias y remarcó las consecuencias que las muertes tuvieron sobre sus nietos.

“Hay noches que pesan más y días que uno trata de transitar por quienes quedaron. Es imposible no traerlos todos los días al recuerdo. Ellos eran vida, amigos, compañeros y tenían un futuro”, manifestó.

El STJ revisará la condena al exfuncionario Ruiz Orrico.-

“No nos olvidemos que en ese momento él era funcionario provincial, que iba en un auto del Estado y él sabía las condiciones a las que se exponía si conducía alcoholizado”, repasó al apuntar a “una impunidad constante” porque, según acusó, Ruiz Orrico “nunca estuvo detenido, y si bien pidió perdón sin levantar la mirada en una audiencia en el juicio, nunca se acercó a socorrer a los chicos para ver si alguno todavía estaba con vida”.

El pedido de una condena firme

Ruiz Orrico fue condenado por homicidio culposo agravado tras el juicio realizado por el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. En el choque murieron Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada.

Las víctimas viajaban hacia su lugar de trabajo cuando el vehículo en el que se trasladaban chocó con el automóvil conducido por el entonces funcionario provincial. La Justicia consideró acreditadas las circunstancias agravantes analizadas durante el debate.

El 27 de julio, la Cámara de Casación de Concordia concedió la impugnación extraordinaria para que el planteo fuera examinado por la Sala Penal del STJ. La sentencia no quedará firme hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

“Estoy cansada de pelear”

“No nos olvidemos que él me ofreció 150 millones de pesos, una casa y un auto para que yo acepte ir a un juicio abreviado”, recordó al preguntarse: “Nadie investigó de dónde salió esa plata”. “Nadie se preguntó cómo un funcionario público tiene esa plata para ofrecérmela de un día para el otro”, insistió.

En la oportunidad, Dubini cuestionó los tiempos judiciales y pidió que se tuviera en cuenta el impacto que cada nueva instancia producía sobre las familias. “Para la Justicia pueden ser días destinados a leer un expediente, pero para mí son noches en las que no puedo descansar ni transitar el duelo”, expresó.

“Estoy muy cansada y el cuerpo pasa factura. Lo único que le pido a la Justicia es que me escuche, que se terminen los privilegios y que se respeten nuestros derechos”, agregó.

La madre señaló que no se permitió abandonar el reclamo porque había asumido el compromiso de buscar justicia por Brian y Lucas. “Hasta que no cumpla la condena, siento que no puedo caerme”, afirmó.

Convocatoria para acompañar a las familias

Dubini confirmó que viajaría a Paraná junto con otros familiares para presenciar la audiencia. Además, convocó a la comunidad a acompañarlos frente a los Tribunales. “Cada persona que nos acompaña representa un abrazo y me da fuerza para continuar. Entiendo que es un día laborable, pero les pido que puedan estar”, expresó ante Elonce.

La mujer también agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y consideró que la difusión pública del caso resultó importante para sostener el reclamo. “No quiero llenarme de odio porque mis hijos no eran eso. No pedimos venganza: pedimos igualdad y justicia”, concluyó.