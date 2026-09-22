Selección Argentina vuelve a entrenarse: caras nuevas, ausencias y el cronograma de amistosos

La Selección Argentina retomará este martes los entrenamientos de cara a una nueva fecha FIFA que incluirá tres amistosos y tendrá como cierre la despedida de Lionel Messi. Lionel Scaloni encabezará desde las 10 la primera práctica en el predio de la AFA mientras termina de completarse el plantel.

El combinado nacional enfrentará durante esta ventana internacional a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Los compromisos marcarán además el comienzo de una etapa posterior al Mundial 2026, con nuevos nombres incorporados por el cuerpo técnico y varias situaciones particulares dentro de la convocatoria.

Entre las principales novedades aparecen Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo. Los cuatro futbolistas fueron citados por primera vez a la Mayor y comenzarán a trabajar bajo las órdenes de Scaloni.

Las caras nuevas y las situaciones particulares

La incorporación de los cuatro debutantes forma parte del proceso de renovación que empieza a observarse en la Selección Argentina. El cuerpo técnico buscará aprovechar los amistosos para ampliar alternativas y evaluar jugadores con proyección de cara a los próximos compromisos internacionales.

Enzo Fernández también será parte de los entrenamientos pese a tener pendiente una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en la final del Mundial. Thiago Almada, por su parte, continúa recuperándose de un desgarro y tampoco podrá cumplir por ahora con la sanción que arrastra.

Otro caso seguido de cerca será el de Tobías Andrada, quien llega con una molestia muscular sufrida durante el encuentro de River frente a Huracán. Su evolución será evaluada durante las prácticas para determinar en qué condiciones puede afrontar los próximos partidos.

Messi y otros referentes llegarán para el último amistoso

Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi no estarán desde el comienzo de la concentración. Los cuatro se incorporarán para el último compromiso de la ventana, previsto frente a Benín el martes 6 de octubre.

Ese partido tendrá un significado particular porque marcará la despedida de Messi de la Selección Argentina. Otamendi también afrontará su última presentación con el equipo nacional, por lo que la jornada en Buenos Aires tendrá un fuerte componente emotivo.

Mientras se esperan esas incorporaciones, el resto del plantel continuará con los trabajos en el predio de la AFA. Scaloni y su cuerpo técnico dispondrán de varios días para preparar el primer compromiso y observar especialmente a los jugadores que se suman por primera vez.

El cronograma de los tres amistosos

El lunes 29 de septiembre, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del inicio de la actividad competitiva. El primer partido será el miércoles 30 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Selección Argentina volverá a jugar el sábado 3 de octubre, cuando recibirá a Burkina Faso en el estadio Monumental. Tres días más tarde, el martes 6, enfrentará a Benín en el mismo escenario, en el encuentro que cerrará la fecha FIFA.

Los amistosos también se desarrollarán mientras continúa abierta la expectativa sobre el futuro de Scaloni, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2026. El entrenador había planteado dudas sobre su continuidad después del Mundial y, mientras esa situación permanece sin definición, comenzará esta semana un nuevo ciclo de trabajo con varias caras nuevas dentro del plantel.