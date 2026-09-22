Combustibles en Paraná: Shell aumentó sus precios y el diésel subió hasta 5%

Los combustibles en Paraná volvieron a registrar modificaciones en las estaciones de servicio Shell durante la noche del lunes. La nueva actualización alcanzó a las naftas y al gasoil, con incrementos que oscilaron entre aproximadamente 2,5% y 5% respecto de los valores relevados a comienzos de septiembre.

Con la nueva escala, la nafta Súper pasó de $2.225 a $2.281 por litro, lo que representa una suba de $56, equivalente a cerca del 2,5%. La V-Power Nafta aumentó de $2.461 a $2.523, con una diferencia de $62 por litro y una variación similar.

Los mayores movimientos se observaron en los productos diésel. Evolux pasó de $2.359 a $2.477 por litro, una diferencia de $118 y un incremento cercano al 5%, mientras que V-Power Diésel subió de $2.599 a $2.729, es decir, $130 más por litro.

Cuánto cuestan ahora los combustibles Shell

De esta manera, los nuevos precios relevados en los surtidores de la capital entrerriana quedaron en $2.281 para la nafta Súper y $2.523 para la V-Power. En el caso del gasoil, Evolux alcanzó los $2.477 y el V-Power Diésel quedó en $2.729 por litro.

A diferencia de la actualización registrada el 4 de septiembre, en esta oportunidad los cuatro productos tuvieron aumentos. En aquel momento, las dos naftas habían mantenido sus valores, Evolux había bajado y solamente el V-Power Diésel había registrado una suba.

La comparación permite observar que los combustibles en Paraná tuvieron esta vez un ajuste más generalizado. Además, los porcentajes de incremento fueron superiores en las dos variantes diésel, que rondaron el 5% frente al 2,5% de las naftas.

Cómo variaron los valores desde el último cambio

El 4 de septiembre, la nafta Súper se comercializaba a $2.225 y la V-Power a $2.461 por litro. Ambos precios habían permanecido sin cambios durante aquella modificación, por lo que el incremento aplicado ahora constituye la primera variación para esos productos desde entonces.

Evolux, en tanto, había bajado a principios de mes de $2.376 a $2.359. Con el nuevo valor de $2.477, no solamente recuperó aquella reducción, sino que quedó $101 por encima del precio que tenía antes de la modificación del 4 de septiembre.

El V-Power Diésel había sido el único producto que aumentó en aquella oportunidad, cuando pasó de $2.577 a $2.599. Ahora volvió a subir y alcanzó los $2.729 por litro, acumulando una diferencia de $152 respecto del valor que tenía antes de aquella primera actualización de septiembre.