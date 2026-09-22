Paritaria docente: Gobierno y gremios vuelven a reunirse este martes

El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes retomarán este martes 22 de septiembre la paritaria salarial, en una audiencia prevista para las 15 en la Secretaría de Trabajo. El encuentro se producirá luego del cuarto intermedio acordado la semana pasada, cuando los sindicatos rechazaron la propuesta oficial de incremento del 3,5%.

A la reunión fueron convocados representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

La expectativa estará puesta en la posibilidad de que el Ejecutivo provincial presente una mejora en su propuesta salarial. Los gremios habían considerado insuficiente el ofrecimiento anterior y reclamaron una recomposición que permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año.

La propuesta que rechazaron los gremios

Durante la audiencia realizada el jueves pasado, el Gobierno provincial había ofrecido un incremento salarial del 3,5%, calculado sobre los haberes de agosto. Según se informó entonces, la suba sería remunerativa y bonificable y se abonaría con los salarios correspondientes a septiembre.

Los representantes sindicales rechazaron el ofrecimiento y plantearon la necesidad de mejorar la propuesta. Ante la falta de acuerdo, las partes resolvieron establecer un cuarto intermedio hasta este martes para continuar con las negociaciones.

De esta manera, la discusión salarial tendrá este martes una nueva instancia en la Secretaría de Trabajo, donde Gobierno y sindicatos buscarán acercar posiciones respecto de la recomposición de los haberes docentes.

AGMER convocó a un Congreso para analizar la paritaria

El resultado de la audiencia también será determinante para las próximas definiciones de AGMER. El principal sindicato docente de la provincia convocó a un Congreso Extraordinario para el viernes 25 de septiembre, desde las 9, en su seccional Paraná.

Durante el encuentro, los congresales analizarán lo ocurrido en la negociación salarial y definirán los pasos a seguir en función de la respuesta que brinde el Gobierno provincial.

La convocatoria sindical se producirá tres días después de la audiencia de este martes y permitirá que las distintas seccionales del gremio evalúen el escenario salarial y adopten una posición respecto de la continuidad de la negociación.