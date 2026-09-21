AGMER convocó para este viernes a un Congreso Extraordinario en Paraná

AGMER convocó a Congreso Extraordinario para este viernes 25 de septiembre en Paraná, en medio de la negociación salarial con el Gobierno de Entre Ríos. La instancia será clave para evaluar el resultado de la nueva audiencia paritaria prevista para el martes y resolver los pasos a seguir.

El encuentro comenzará a las 9 horas en la sede de la seccional Paraná, ubicada en Laprida 136. La convocatoria fue confirmada este fin de semana y reunirá a representantes del sindicato docente.

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El eje estará puesto en la discusión salarial y en las definiciones que adopte el gremio luego de conocer si el Ejecutivo modifica la oferta presentada la semana pasada, informó Ahora Entre Ríos. Previamente, las seccionales realizarán las instancias correspondientes para definir los mandatos que llegarán al Congreso.

La paritaria se retomará este martes

El jueves pasado, el Gobierno provincial ofreció un incremento salarial del 3,5% sobre los haberes de agosto, de carácter remunerativo y bonificable. La mejora se aplicaría sobre los salarios de septiembre, que se percibirán en octubre.

Los sindicatos docentes consideraron insuficiente la propuesta y solicitaron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes. El secretario general de AGMER, Abel Antivero, reclamó entonces una oferta superadora que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.

"Emplazamos al Gobierno al día martes para que haga una propuesta superadora y tenga la intención de recomponer el salario de acuerdo con lo que ya venimos perdiendo", sostuvo Antivero después de la reunión.

El reclamo salarial de AGMER

El reclamo se enmarca en un plan de lucha que durante agosto incluyó medidas de fuerza y movilizaciones. AGMER viene planteando la necesidad de una recomposición salarial y de mecanismos de actualización frente a la inflación.

De esta manera, la audiencia del martes marcará el escenario con el que los docentes llegarán al Congreso del viernes. Allí, los representantes analizarán la respuesta oficial y determinarán la posición del sindicato frente a la negociación salarial.