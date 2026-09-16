AGMER denunció una pérdida salarial del 18% en lanzamiento de Escuela Itinerante Entrerriana

AGMER lanzó su Escuela Itinerante Entrerriana y reclamó una recomposición salarial durante una jornada desarrollada este miércoles en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná. La iniciativa recorrerá los 17 departamentos entrerrianos para visibilizar demandas laborales, salariales y de infraestructura escolar.

La actividad comenzó a las 10 y se extendería hasta las 18, con muestras, talleres, charlas y números musicales. Docentes, estudiantes y familias fueron convocados a participar del espacio organizado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.

Escuela Itinerante Entrerriana (foto Elonce)

Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER, explicó a Elonce que la propuesta fue pensada como un punto de encuentro con las comunidades educativas. “Vamos a recorrer los 17 territorios, no necesariamente las cabeceras departamentales, sino también otras localidades”, señaló.

Un recorrido por toda la provincia

La dirigente sostuvo que la escuela itinerante permitiría exponer las particularidades de cada departamento y reunir los reclamos compartidos por trabajadores y familias. “Todos estamos peleando por lo mismo: condiciones laborales, salario, condiciones edilicias, vivienda y comida. Vamos a visibilizar las diferentes luchas en el territorio de la provincia”, expresó Fimpel.

En el interior de la carpa se presentó una muestra de la Universidad Nacional del Litoral sobre la flora y fauna de su reserva natural. La exposición acompañaría a la Escuela Itinerante Entrerriana durante su recorrido provincial y sería complementada con actividades propias de cada localidad.

Escuela Itinerante Entrerriana (foto Elonce)

También se programó un taller sobre soberanía pedagógica, además de charlas vinculadas con las problemáticas planteadas por el sindicato y espectáculos musicales. De la apertura participaron representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y dirigentes gremiales de otras provincias.

Después de su lanzamiento en Plaza Mansilla, la Escuela Itinerante Entrerriana se trasladaría la próxima semana a Villa Paranacito. Posteriormente, continuaría su recorrido en Concepción del Uruguay.

La expectativa por la paritaria docente

Durante la entrevista, Fimpel también se refirió a la convocatoria del Gobierno provincial para reabrir la paritaria docente. La reunión se realizaría este jueves y tendría como eje principal la situación salarial del sector.

La secretaria adjunta sostuvo que AGMER reclamaba la reapertura de la negociación desde mayo, cuando el Ejecutivo dio por finalizada la discusión. También cuestionó el anuncio realizado en agosto sobre un aumento del 3%, al asegurar que ese porcentaje ya había sido otorgado y cobrado.

“Nuevamente, ante el anuncio de acciones, el Gobierno se acuerda de convocar. Venimos pidiendo la paritaria desde el mismo momento en que decidió cerrarla en mayo”, manifestó.

AGMER lanzó su Escuela Itinerante y reclamó salarios

Fimpel indicó que el gremio concurriría a la reunión con estadísticas y relevamientos propios. Entre los temas que buscarían incorporar mencionó la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación.

AGMER denunció una pérdida salarial del 18%

Según las estimaciones presentadas por AGMER, entre diciembre y agosto los salarios docentes acumularon una pérdida del 18%, mientras que el incremento otorgado durante el año alcanzó el 6,6%.

“Es mentira que el salario docente le haya ganado a la inflación. Toda la sociedad sabe que esto no es así”, afirmó la dirigente. Agregó que el sindicato discutiría cuánto aumentaron los precios, cuál fue la mejora salarial efectiva y de qué manera ese escenario afectó los ingresos de los trabajadores.

Escuela Itinerante Entrerriana (foto Elonce)

Fimpel también cuestionó la incorporación de sumas no remunerativas dentro de la estructura salarial. Señaló que ese mecanismo fue objetado por el gremio y que el reclamo se encontraba en el ámbito judicial.

La dirigente advirtió que numerosos docentes necesitaban sostener dos o tres empleos ante la pérdida de poder adquisitivo. “Ya no nos alcanza el trabajo docente. Necesitamos una recomposición salarial que dignifique nuestra tarea”, remarcó.

AGMER esperaba que la convocatoria provincial abriera una negociación concreta sobre los ingresos del sector. La Escuela Itinerante Entrerriana, mientras tanto, continuaría recorriendo Entre Ríos para exponer los reclamos salariales, laborales y edilicios de las comunidades educativas.