Presti buscó bajar la tensión con Reino Unido por Malvinas: “El reclamo es diplomático y pacífico”

El ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó bajar la tensión con el Reino Unido en torno a Malvinas y descartó que el Gobierno contemple una escalada militar. El funcionario ratificó que la posición argentina continuará canalizándose mediante la diplomacia y por medios pacíficos.

“Entiendo que nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico”, sostuvo Presti. Además, pidió que “no haya trasnochados” que interpreten las últimas diferencias con Londres como la antesala de una confrontación bélica.

Las declaraciones se conocieron en un escenario de renovadas diferencias por Malvinas, después de que el Gobierno británico publicara el 15 de septiembre una guía dirigida a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las islas. Londres sostuvo allí su respaldo a esos negocios y rechazó la aplicación de la legislación argentina sobre el archipiélago.

Presti remarcó el rol de la Cancillería

El titular de Defensa señaló que el abordaje internacional de la cuestión Malvinas tiene como ámbito central a la Cancillería. Según explicó, su cartera trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el presidente Javier Milei.

“El ámbito adecuado para esto es la Cancillería”, expresó Presti al remarcar que esa dependencia es la encargada de representar oficialmente a la Argentina en las relaciones internacionales.

De esta manera, el ministro buscó diferenciar el fortalecimiento de las capacidades de Defensa de cualquier hipótesis de acción militar vinculada con la disputa de soberanía. Su mensaje apuntó a ratificar que el Gobierno sostiene una estrategia diplomática para el reclamo argentino.

La nueva diferencia con el Reino Unido

La guía publicada por el Gobierno británico señala que Londres continuará respaldando lo que considera actividad económica legítima en las islas, incluida la explotación de recursos naturales. También ofrece asistencia a compañías que reciban reclamos o acciones de autoridades argentinas.

La posición británica sostiene que la Argentina no posee jurisdicción sobre las islas ni sobre las empresas que operan allí. Buenos Aires, en cambio, mantiene su reclamo de soberanía y ha intensificado acciones legales contra compañías vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el área disputada.

Próxima base naval en Ushuaia.

En ese marco, Presti también destacó la relación que el Gobierno mantiene con Estados Unidos y consideró que ese vínculo puede contribuir a los objetivos diplomáticos argentinos vinculados con la integridad territorial.

Avanza el proyecto naval en Ushuaia

El ministro se refirió además a la futura Base Naval Integrada de Ushuaia, uno de los proyectos previstos para incrementar la capacidad logística y operativa argentina en el extremo sur del país. Defensa confirmó recientemente una recorrida oficial por el predio donde será emplazada la infraestructura.

Presti anticipó que el objetivo es comenzar las obras en enero de 2027, luego de avanzar con distintas licitaciones públicas. El funcionario atribuyó al proyecto un valor estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.

En paralelo con esos proyectos, el titular de Defensa insistió en separar el fortalecimiento de las capacidades nacionales del reclamo por Malvinas: ante las nuevas diferencias con Londres, aseguró que la estrategia oficial seguirá encuadrada en las vías diplomáticas y pacíficas.