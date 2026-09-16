“Fue alevoso, indignante y angustiante”, aseguró productor afectado por casos de abigeato

Faenaron nueve animales y un productor perdió hasta 18 millones de pesos en un establecimiento rural ubicado a unos tres kilómetros de Bovril. Los hechos comenzaron durante los primeros días de agosto y afectaron a seis vacas madres y tres terneros, según denunció Álvaro Prevero.

El productor explicó a Elonce que los animales se encontraban en un campo de monte nativo y estimó que el perjuicio económico osciló entre 15 y 18 millones de pesos. La Policía y la Brigada de Prevención de Delitos Rurales intervinieron en la investigación.

“Esto empezó a ocurrir a partir de los primeros días de agosto. Tuvimos nueve animales faenados: fueron seis vacas madres y tres terneros”, precisó Prevero. Entre los vacunos faenados había una vaquillona próxima a ser servida, otras vacas preñadas, ejemplares de primera y segunda parición y dos animales que atravesaban su último ciclo productivo.

Prevero explicó que la pérdida no se limitó al valor comercial inmediato. Cada vaca representaba años de crianza, reproducción y trabajo, además del capital necesario para sostener la actividad ganadera.

“Fueron seis madres de distintas categorías. Teníamos una vaquillona para entorar, otras ya servidas y vacas de primera y segunda parición. Había casi todas las categorías de vacas adultas”, detalló a Elonce.

El productor aseguró que no se trató del primer episodio sufrido en el establecimiento. Señaló que durante los seis años que lleva viviendo en el campo registró hechos similares todos los años, aunque anteriormente habían afectado a uno o dos animales de menor tamaño.

“Este año nos sorprendió la magnitud”

“Todos los años tuvimos casos, pero eran uno o dos animales chicos. Este año nos sorprendió que fueran vacas y animales grandes”, manifestó Prevero al describir la dimensión del perjuicio.

También indicó que otros productores cercanos atravesaron situaciones similares. Según afirmó, el abigeato y la faena clandestina afectaron a campos ubicados alrededor de Bovril y generaron preocupación entre las familias rurales.

El damnificado sostuvo que existirían datos sobre las personas que ingresaron al establecimiento y los posibles lugares donde se comercializó la carne. Sin embargo, evitó brindar precisiones para no interferir con la causa.

“Está todo en investigación. No quiero entorpecer la causa, pero se sabe quiénes ingresaron al campo a faenar y también los distintos puntos de venta”, afirmó.

Cómo encontraron los animales

De acuerdo con el relato del productor, quienes ingresaron al campo mataron a los vacunos con disparos. En el caso de los terneros, retiraron gran parte del animal y dejaron las patas, las manos y la cabeza.

Con las vacas adultas, en cambio, extrajeron la carne y abandonaron los huesos. La cantidad sustraída llevó a Prevero a considerar que participaron varias personas y que contaron con un vehículo para trasladarla.

“Es una logística. Por lo que vimos y observamos, entran de a dos, matan el animal y empiezan a trabajar. Una persona no puede llevarse 200 kilos de carne; tienen que ser tres o cuatro”, sostuvo.

El productor añadió que varios hechos ocurrieron durante jornadas de lluvia y mal tiempo. Según explicó a Elonce, quienes ingresaron al campo habrían caminado hasta los animales y luego trasladado la carne hacia un camino lateral, donde posiblemente los esperaba un vehículo.

Cambiaron el manejo del rodeo

Ante la reiteración de los ataques, la familia decidió modificar el manejo diario de los animales. Todas las tardes traslada el rodeo hasta un corral ubicado cerca de la vivienda y vigilado mediante cámaras.

La medida permitió reforzar el control, pero también provocó consecuencias productivas y mayores costos. Las vacas deben caminar entre 800 y 900 metros por terrenos naturales, algunos con sectores anegados, y la familia tuvo que sumar otra persona para completar la tarea.

“Los animales se estresan y pierden peso. Las vacas están pariendo en este momento y traer también a los terneros es complicado, pero hoy no nos queda otra”, lamentó.

Prevero advirtió que la inseguridad rural también condicionó las decisiones de inversión. “Uno va y compra un animal, que hoy tiene un valor grande, y al otro día no sabe si lo tiene o no”, expresó.

Faenaron nueve animales y un productor perdió hasta 18 millones de pesos

La investigación y el reclamo del productor

La Policía local y la Brigada de Abigeato realizaron tareas en la zona para esclarecer los hechos. El damnificado reconoció que los efectivos deben cubrir una superficie extensa, aunque destacó que se encontraban trabajando en el caso.

Los vecinos también comenzaron a mantener una comunicación más frecuente y a recorrer los campos en distintos horarios. El productor señaló que las faenas no ocurrieron exclusivamente durante la noche, lo que dificultó aún más la prevención.

Prevero recordó que el 2 de agosto encontraron las primeras dos vacas muertas y, en un primer momento, evaluaron no denunciar porque habían naturalizado este tipo de episodios. La aparición de más animales faenados cambió la situación y motivó la presentación formal.

“Hice todo lo que está a mi alcance y lo voy a seguir haciendo porque es mi capital. Tengo que pagar arrendamiento, impuestos y vivir. Si no hago algo, la delincuencia me gana”, concluyó.