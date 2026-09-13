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Productor entrerriano denunció pérdidas de hasta $18 millones por la faena de nueve animales

En menos de un mes, Álvaro Prevero sufrió el faenamiento clandestino de seis vacas y tres terneros. El caso reavivó la preocupación por la inseguridad rural y motivó la intervención de Federación Agraria Entre Ríos.

13 de Septiembre de 2026

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Productor de Bovril fue víctima de abigeato nueve veces
Productor de Bovril fue víctima de abigeato nueve veces

En menos de un mes, Álvaro Prevero sufrió el faenamiento clandestino de seis vacas y tres terneros. El caso reavivó la preocupación por la inseguridad rural y motivó la intervención de Federación Agraria Entre Ríos.

La inseguridad rural volvió a encender las alarmas en Bovril, donde un productor agropecuario denunció el abigeato de nueve animales en un lapso de entre 20 y 30 días. Se trata de seis vacas y tres terneros faenados clandestinamente, con una pérdida económica estimada entre 15 y 18 millones de pesos.

 

El damnificado, Álvaro Prevero, aseguró que los hechos no son aislados y describió un escenario marcado por el temor, el hartazgo y la sensación de impunidad entre los productores de la zona.

 

 

“Muchos productores han sufrido carneadas. El hartazgo, la sensación de impunidad y el temor fueron creciendo”, señaló.

Cambios en el manejo del rodeo para evitar nuevos robos

 

Tras los reiterados episodios, Prevero decidió trasladar parte de su hacienda a corrales ubicados cerca de su vivienda para reducir el riesgo de nuevos ataques. Sin embargo, explicó que la medida también genera complicaciones productivas.

 

El establecimiento posee unas 200 hectáreas, de las cuales 65 se destinan a agricultura y el resto corresponde a monte y áreas de pastoreo. Mover diariamente los animales implica mayor estrés para el rodeo y dificulta el manejo habitual.

 

“Una de las vacas que nos carnearon fue la que no alcanzamos a encerrar en los corrales pegados al establecimiento. El animal volvió al monte y apareció faenado al día siguiente”, relató.

 

Como consecuencia de los robos, el productor indicó que su plantel pasó de 80 madres a unas 70.

Cómo actúan los autores del abigeato

 

Según describió Prevero, la modalidad se repite en la mayoría de los casos registrados en la zona. Los animales de mayor tamaño son sacrificados de un disparo en la cabeza y faenados en el mismo campo, donde quedan abandonados los huesos y las vísceras.

 

En el caso de los terneros, explicó que los delincuentes suelen llevarse prácticamente toda la res, dejando únicamente las cabezas y las patas.

 

El productor también sostuvo que existe la sospecha de que la carne obtenida mediante estas prácticas podría comercializarse en Bovril y otras localidades, aunque aclaró que esa hipótesis deberá ser confirmada por la investigación judicial.

Reclaman más prevención y respuestas judiciales

 

Prevero afirmó que realizó las denuncias correspondientes y que intervienen la Brigada de Delitos Rurales, la Policía y la Fiscalía. En el marco de una de las causas ya se concretó un allanamiento y una persona fue detenida, aunque consideró que la investigación recién comienza.

 

Además, la Federación Agraria Entre Ríos mantuvo reuniones con productores y autoridades locales para abordar la problemática y reclamar mayores medidas de prevención.

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