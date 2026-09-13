 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Detuvieron en Concordia a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual a una menor en Federación

El sospechoso, de 36 años, fue localizado por personal de la Comisaría Séptima de Concordia. La orden de detención había sido emitida por el Juzgado de Garantías de Federación en el marco de una investigación por abuso sexual agravado.

13 de Septiembre de 2026
El detenido tiene 36 años y era buscado por la Justicia de Federación
El detenido tiene 36 años y era buscado por la Justicia de Federación

El sospechoso, de 36 años, fue localizado por personal de la Comisaría Séptima de Concordia. La orden de detención había sido emitida por el Juzgado de Garantías de Federación en el marco de una investigación por abuso sexual agravado.

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado en Concordia luego de un trabajo investigativo realizado por efectivos de la Comisaría Séptima, en cumplimiento de un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Federación.

 

La orden había sido librada por el Juzgado de Garantías de Federación en el marco de una causa que investiga un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado. Según la investigación judicial, la víctima es una niña de 7 años.

 

La investigación permitió ubicarlo en Concordia

 

De acuerdo con la información policial, tras la denuncia y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Federación, se estableció que el sospechoso podría haberse trasladado a Concordia luego del hecho.

 

Con esos datos, el personal de la Comisaría Séptima, bajo la coordinación de su segundo jefe, inició las tareas de localización. Las averiguaciones permitieron identificar al hombre y establecer su paradero en la ciudad.

 

La detención se concretó durante la tarde del sábado y, una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el acusado quedó a disposición de la Justicia de Federación y de la Policía de esa jurisdicción, que continuará con el proceso judicial.

Detenido en Concordia por abuso sexual agravado en Federación

Temas:

Abuso sexual Concordia Federación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso