Conducía alcoholizado, chocó contra un árbol y murió la joven que lo acompañaba: ratificaron la condena de 3 años y 8 meses

La condena por la muerte de Valentina Díaz en Gualeguaychú fue ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia, que confirmó la pena de 3 años y 8 meses de prisión efectiva contra Demián Ferrari por homicidio culposo en concurso real con privación ilegítima de la libertad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de agosto de 2023. Ferrari conducía un Volkswagen Golf por calle Estrada, frente al Corsódromo de Gualeguaychú, mientras Valentina viajaba como acompañante. Tras realizar maniobras imprudentes y circular a alta velocidad, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol.

Según se estableció durante el proceso judicial, antes del choque la joven había pedido reiteradamente bajar del automóvil, pero Ferrari se lo impidió. El conductor realizó una maniobra marcha atrás y continuó conduciendo hasta que se produjo el impacto. Valentina sufrió graves lesiones que posteriormente provocaron su muerte.

La defensa pidió la absolución de Ferrari

Los peritajes incorporados a la causa determinaron que Ferrari conducía con 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre. En octubre de 2024 fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión efectiva.

La defensa recurrió aquella sentencia y solicitó ante Casación la absolución del imputado. De manera subsidiaria, pidió que se descartara el delito de privación ilegítima de la libertad y que se estableciera una pena de ejecución condicional.

Entre sus argumentos sostuvo que Ferrari era inimputable debido a un cuadro psiquiátrico severo que, según su postura, le habría impedido comprender la criminalidad de sus actos. También planteó como factores relevantes la falta de utilización del cinturón de seguridad y la patología preexistente de Valentina, quien padecía miastenia gravis.

Casación rechazó los argumentos

La Cámara de Casación Penal de Concordia desestimó por unanimidad los planteos de la defensa. Los magistrados consideraron que las pruebas médicas, testimoniales y los mensajes previos permitieron establecer que Ferrari se encontraba consciente, orientado y con capacidad de autodeterminación, publicó Diario El Argentino.

El tribunal también confirmó la existencia de la privación ilegítima de la libertad. Para ello tuvo en cuenta los testimonios de personas que observaron los intentos de Valentina por abandonar el automóvil antes del choque.

Asimismo, los jueces determinaron que la muerte fue consecuencia de la conducción temeraria e imprudente de Ferrari y descartaron que el resultado pudiera atribuirse a factores vinculados con la propia víctima.

La condena todavía no está firme

Con las costas a cargo del recurrente, Casación confirmó de esta manera la sentencia dictada en Gualeguaychú y mantuvo la pena de 3 años y 8 meses de prisión efectiva.

No obstante, la resolución todavía no se encuentra firme, ya que la defensa de Ferrari conserva la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.