Messi marcó un golazo y quedó a un paso de los 100 goles con Inter Miami

Lionel Messi marcó un golazo para Inter Miami y quedó a solamente un tanto de alcanzar los 100 con la camiseta de Las Garzas. Sin embargo, su equipo no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 frente a Nashville por la MLS.

El capitán argentino convirtió el segundo tanto del conjunto dirigido por Cristian “Kily” González después de protagonizar una notable combinación con Rodrigo De Paul. Con la conquista, llegó a 99 goles con Inter Miami y quedó al borde de una nueva marca personal.

Nashville había abierto el marcador por intermedio de Sam Surridge, quien aprovechó un envío largo y un rebote en Casemiro. El gol provocó la reacción del conjunto local y Messi comenzó a tener mayor participación en los metros finales.

El golazo de Messi tras una combinación con De Paul

Tras un remate del rosarino desde el borde del área, Inter Miami consiguió un córner que derivó en el empate mediante un gol en contra. Ya en el complemento, Las Garzas salieron decididas a buscar la victoria.

Messi. Left foot. 20 yards out. 🐐 Miami takes the lead on Nashville! pic.twitter.com/DuBJI7gxOz — Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026

Fue entonces cuando apareció una de las mejores jugadas del encuentro. Messi y De Paul construyeron dos paredes consecutivas en espacios reducidos que dejaron al capitán argentino frente al arco. Con su zurda, definió con precisión y puso el 2-1.

Inter Miami tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y Messi estuvo muy cerca de llegar inmediatamente a los 100 goles. Primero sacó un remate que se estrelló en el travesaño y, más tarde, apareció tras una definición de Luis Suárez y un rebote, pero su intento volvió a terminar contra uno de los palos.

Nashville reaccionó y frustró el festejo de Inter Miami

El conjunto local no consiguió aprovechar sus oportunidades y terminó pagando caro su planteo ofensivo. Nashville encontró espacios para salir de contragolpe y nuevamente Surridge apareció para establecer el 2-2 definitivo.

Surridge equalizes in stoppage! 😳 Nashville and Miami searching for a winner late! pic.twitter.com/hkjmF1bHJz — Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026

Las Garzas todavía tuvieron una última posibilidad para quedarse con los tres puntos. De Paul llegó por sorpresa y sacó una definición que también terminó impactando contra el palo.

De esta manera, Inter Miami dejó escapar una victoria en un encuentro en el que generó numerosas situaciones de gol. Messi, por su parte, volvió a ser protagonista y quedó con 99 tantos desde su llegada al conjunto de Miami, a solo uno de alcanzar el centenar.