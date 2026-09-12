Selección Argentina: los regresos y sorpresas que prepara Scaloni para los próximos amistosos

La Selección Argentina comienza a preparar una nueva etapa después del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. Lionel Scaloni trabaja en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, prevista entre fines de septiembre y comienzos de octubre, mientras todavía se aguarda la confirmación oficial de los amistosos.

La intención sería disputar entre dos y tres encuentros, una circunstancia que podría llevar al entrenador a confeccionar una nómina amplia para evaluar distintas alternativas. El nuevo ciclo tendrá además cambios importantes debido a retiros, sanciones y futbolistas que buscarán recuperar su lugar.

Entre las posibles novedades aparecen Emiliano Buendía, Leonardo Balerdi y Santiago Castro. Los tres estarían bajo consideración del cuerpo técnico y podrían integrar la primera convocatoria posterior a la Copa del Mundo.

Los nombres que podrían regresar

Buendía, actualmente en Aston Villa, aparece con posibilidades de volver a la Selección Argentina después de haber quedado afuera del Mundial. El mediocampista ofensivo ya formó parte de convocatorias anteriores y podría recibir una nueva oportunidad en esta etapa.

Otro de los nombres que Scaloni analiza es Leonardo Balerdi, recientemente incorporado a Roma. El defensor no pudo disputar el Mundial debido a una lesión muscular y ahora tendría chances de reincorporarse al plantel nacional.

También aparece Santiago Castro, delantero de Roma, quien podría ser una de las alternativas en ataque. La amplitud de la convocatoria permitiría al cuerpo técnico observar futbolistas pensando no solamente en los próximos amistosos, sino también en la reconstrucción del equipo.

Las ausencias que tendrá Scaloni

Entre los campeones del mundo que continuarían dentro de la convocatoria aparecen Emiliano “Dibu” Martínez y Rodrigo De Paul. Cristian “Cuti” Romero, en tanto, pasará a tener un rol todavía más importante y se perfila como el nuevo capitán del seleccionado.

Scaloni no podrá disponer de Leandro Paredes ni Nahuel Molina, quienes deben cumplir sanciones impuestas por la FIFA después de los incidentes registrados tras la final del Mundial. Paredes recibió diez fechas de suspensión y Molina siete.

Thiago Almada también deberá cumplir una jornada de sanción, aunque podría integrar la convocatoria. A su vez, se espera la presencia de algunos jugadores de River, mientras el cuerpo técnico analiza otras variantes para ampliar la base del plantel.

Una Selección Argentina sin Messi ni Otamendi

La próxima lista también marcará el comienzo de una etapa distinta para la Selección Argentina. Nicolás Otamendi dejó el conjunto nacional después del Mundial, mientras que Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste tras más de dos décadas.

En el caso de Messi, aparece como poco probable que sea convocado para esta ventana internacional. Sin embargo, desde la AFA mantienen la intención de organizar más adelante un último partido en Argentina para que pueda despedirse de los hinchas dentro de una cancha.

Mientras define los convocados, Scaloni también atraviesa conversaciones sobre su propio futuro, ya que su contrato vence en diciembre. En ese contexto, el entrenador prepara una lista que podría mostrar los primeros indicios de la renovación que tendrá la Selección Argentina en el nuevo ciclo.