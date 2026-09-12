Frigerio estuvo en el 107 de Concordia y repasó el operativo ante posibles efectos de El Niño

El gobernador Frigerio recorrió este sábado la Dirección de Emergencias Sanitarias 107 de Concordia, donde conoció el funcionamiento del servicio, las mejoras realizadas en las instalaciones y los recursos disponibles para responder ante urgencias y emergencias en la región.

Durante la visita, estuvo acompañado por el intendente Francisco Azcué y autoridades provinciales y municipales. El mandatario mantuvo contacto con trabajadores del área y observó los cambios realizados en la dependencia, que integra la red provincial de emergencias sanitarias.

“Me mostraban las fotos del antes y el después y realmente son impresionantes”, expresó Frigerio al referirse a las obras realizadas. También señaló que el servicio debe estar preparado para afrontar contingencias climáticas que puedan aumentar la demanda de asistencia.

Cómo funciona el 107 de Concordia

El 107 de Concordia depende del Ministerio de Salud provincial y actualmente cuenta con tres bases operativas, con la previsión de incorporar una cuarta. La dotación supera las 90 personas entre operadores, enfermeros, choferes, personal de monitoreo y administración.

La dependencia funciona como una de las subcabeceras de la red de emergencias de Entre Ríos y participa en traslados de pacientes, atención de urgencias y cobertura sanitaria de eventos. Entre sus recursos dispone de siete ambulancias, vehículos para rescate y traslado, motos de respuesta rápida y una unidad de triage.

También cuenta con dos carpas sanitarias multifuncionales y un camión sanitario que se encuentra en proceso de remodelación. Durante la recorrida, Frigerio destacó la necesidad de que la estructura pueda sostener su capacidad operativa ante eventos meteorológicos adversos.

Medidas preventivas ante El Niño

La jornada incluyó además una revisión de las acciones preventivas que se desarrollan en Concordia ante los posibles efectos de El Niño. Uno de los puntos centrales es el funcionamiento de la Defensa Sur y del sistema de bombeo ante una eventual crecida o corte de energía.

El intendente Francisco Azcué señaló que fueron alquilados dos grupos electrógenos destinados a garantizar la continuidad del bombeo en caso de interrupciones del suministro eléctrico. El equipamiento fue gestionado mediante la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Desde esa delegación, Alejandro Daneri indicó que el área de Hidrología de Salto Grande mantiene un seguimiento diario de las condiciones meteorológicas y explicó que las medidas apuntan a reducir el impacto de posibles eventos adversos sobre las comunidades de la región.

Entregaron vehículos y equipamiento

En paralelo a la visita de Frigerio, se realizaron entregas de distintos recursos a organismos provinciales y municipios. El Ministerio de Salud recibió un Chevrolet Spin destinado al hospital de Villa Paranacito para el traslado de pacientes y un ecógrafo para el hospital Santa Rosa de Chajarí.

Defensa Civil incorporó una Chevrolet S10 para reforzar la respuesta ante emergencias, mientras que Pueblo Liebig recibió dos desfibriladores. También se distribuyeron medicamentos para centros de salud municipales y equipamiento destinado a distintas áreas públicas.

La jornada se completó con la entrega de kits deportivos para instituciones educativas y un equipo de ataque rápido para bomberos de La Criolla. En Concordia, el eje principal estuvo puesto en la capacidad de respuesta del 107 y en las medidas preventivas ante posibles contingencias climáticas durante los próximos meses.