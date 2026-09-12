Jugadoras Sub 12 de Paracao venden productos para poder viajar a la Copa Argentina de Vóley

Las jugadoras Sub 12 de vóley de Paracao atraviesan semanas de intensa preparación dentro y fuera de la cancha. Luego de consagrarse campeonas de la Liga Provincial, consiguieron la clasificación para competir en la Copa Argentina de la categoría, pero ahora necesitan reunir alrededor de 12 millones de pesos para poder concretar el viaje.

La competencia nacional se disputará en Chapadmalal y el plantel tiene previsto viajar el próximo 4 de noviembre. Ante los costos que implica trasladar a las jugadoras y al cuerpo técnico, las familias comenzaron a impulsar distintas iniciativas para conseguir los recursos necesarios.

Una de esas propuestas es la venta de productos de limpieza. Las propias integrantes del equipo contaron la iniciativa durante una entrevista con El Explorador, programa que se emite por Elonce, y convocaron a quienes quieran colaborar con el objetivo deportivo.

El desafío de reunir $12 millones

“Vendemos productos de limpieza”, explicaron las chicas al contar cómo están buscando financiar el viaje. La campaña comenzó a ganar impulso luego de la obtención del título provincial, que les abrió la posibilidad de representar a Paracao y a Entre Ríos en una competencia nacional de vóley.

El plantel está integrado por alrededor de 14 jugadoras, a las que se suman integrantes del cuerpo técnico. Según detallaron durante la entrevista, el presupuesto necesario para completar el viaje ronda los 12 millones de pesos.

Quienes deseen adquirir los productos o consultar sobre la campaña pueden comunicarse al 343 461-8764. También se habilitó el alias “chapa.sub12” para aquellas personas que quieran realizar un aporte destinado a cubrir los gastos.

De campeonas provinciales al desafío nacional

Las chicas llegan a esta etapa luego de quedarse con el campeonato de la Liga Provincial Sub 12 femenina. “Primero no nos lo creíamos y hasta ahora todavía no nos lo creemos, pero es lindo”, contó una de las integrantes del equipo al recordar la consagración.

La final fue disputada ante Pescadores de Gualeguaychú y significó el cierre de un torneo que les permitió obtener el derecho a competir en la Copa Argentina. A partir de ese logro, el objetivo deportivo pasó rápidamente a estar acompañado por el desafío económico.

Mientras avanzan con la campaña, el equipo continúa entrenando tres veces por semana. Las jugadoras remarcaron que la preparación apunta a llegar de la mejor manera al certamen nacional, que reunirá a equipos de diferentes puntos del país.

Entrenamientos y una campaña que involucra a las familias

“Entrenamos mucho, nos ponemos en el lugar que estamos y nos concentramos”, resumieron las jóvenes deportistas sobre el trabajo previo a la competencia. El plantel intenta sostener la preparación mientras las familias se organizan para desarrollar acciones que permitan acercarse a la suma necesaria.

La clasificación representa una nueva experiencia para las Sub 12 de Paracao, que tendrán la posibilidad de medirse con clubes de otras provincias en uno de los principales torneos formativos del vóley argentino.

Con menos de dos meses por delante hasta el viaje, la venta de productos de limpieza se convirtió en una de las principales herramientas de recaudación. El objetivo es alcanzar los fondos suficientes para que todo el equipo pueda estar presente en Chapadmalal el próximo 4 de noviembre.