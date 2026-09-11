Boca venció a Central Córdoba, estiró su invicto y se acercó a la cima del Torneo Clausura

Boca venció a Central Córdoba por 3-1 en la Bombonera y llegó a 13 partidos consecutivos sin derrotas. Ángel Romero convirtió un doblete y Enner Valencia marcó su primer gol con la camiseta xeneize.
Boca venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-1 en la Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura, y extendió a 13 partidos su racha invicta. Con la victoria, el Xeneize llegó a 14 puntos y quedó a tres unidades de los líderes de la Zona A, Vélez y Defensa y Justicia.
El conjunto local afrontó el encuentro con una formación alternativa. El cuerpo técnico realizó nueve modificaciones respecto del equipo que había jugado ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, debido a que el próximo martes, desde las 21:30, disputará la revancha en el Morumbí.
Pese a la rotación, Boca necesitó apenas diez minutos para comenzar a inclinar el encuentro a su favor. Ángel Romero abrió el marcador y encaminó una victoria que posteriormente sería ampliada por Enner Valencia.
Romero fue la figura con un doblete
El delantero ecuatoriano convirtió el 2-0 y consiguió su primer gol con la camiseta de Boca, después de siete presentaciones. Central Córdoba mostró dificultades defensivas para contener los avances del local y tuvo pocas oportunidades para generar peligro.
En el complemento apareció nuevamente Ángel Romero. El atacante sacó un potente remate desde larga distancia y convirtió el 3-0, completando su doblete y transformándose en una de las principales figuras de la noche en la Bombonera.
Cuando el partido ingresaba en sus instantes finales, Martín Cuitiño descontó para Central Córdoba y estableció el 3-1 definitivo. El gol no modificó el desarrollo de un encuentro que Boca había logrado encaminar desde los primeros minutos.
Cómo quedó Boca en el Torneo Clausura
Con los tres puntos, el Xeneize escaló hasta el quinto puesto de la Zona A con 14 unidades y quedó a tres de Vélez y Defensa y Justicia, que lideran con 17.
El resultado también le permitió aprovechar el empate de Vélez frente a Newell's en Rosario y reducir la distancia en la Tabla Anual, una clasificación determinante para definir los boletos argentinos a las competencias internacionales de la próxima temporada.
Boca permanece en el cuarto lugar de esa tabla y actualmente ocupa una posición de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras continúa su pelea por acercarse a los puestos que otorgan el ingreso a la Copa Libertadores.
Ahora, la revancha ante San Pablo
Después de cumplir con su compromiso por el campeonato local, Boca volverá a concentrarse en la Copa Sudamericana. El próximo martes deberá visitar a San Pablo en el Morumbí desde las 21:30 por la revancha de los cuartos de final.
La decisión de realizar nueve cambios frente a Central Córdoba respondió justamente a ese compromiso internacional. A pesar de preservar a buena parte de sus habituales titulares, el Xeneize consiguió otra victoria y sostuvo su buen presente.
De esta manera, Boca llegará al duelo decisivo en Brasil con una racha de 13 encuentros sin derrotas y después de sumar tres puntos importantes en el Clausura, donde volvió a acercarse a los primeros puestos.