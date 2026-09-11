Liga Paranaense: las nuevas reglas que se aplicarán en el Torneo Clausura

Las nuevas reglas de la Liga Paranaense comenzarán a aplicarse este fin de semana, con el inicio del Torneo Clausura. Las modificaciones buscarán reducir las pérdidas de tiempo, agilizar las sustituciones y establecer nuevos criterios para los saques, los penales y la aplicación de ventajas.

Maximiliano Durán, árbitro de la Liga Paranaense de Fútbol, explicó a Elonce que varias de las disposiciones ya pudieron observarse durante el Mundial. Esa experiencia, consideró, facilitará la adaptación de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

“A partir de mañana se implementan las modificaciones de las reglas de juego en la Liga Paranaense de Fútbol”, confirmó Durán.

Cinco segundos para realizar un saque lateral

Uno de los principales cambios se aplicará en los saques de banda. Una vez que el árbitro comience la cuenta, el jugador dispondrá de cinco segundos para reanudar el juego.

Si el futbolista demora la ejecución y supera ese tiempo, el saque lateral quedará en poder del equipo contrario. La disposición buscará evitar que los jugadores demoren deliberadamente la continuidad del encuentro.

“Las modificaciones tratan sobre la pérdida de tiempo. En un saque de banda, si me retraso cinco segundos, se considera saque de banda para el otro equipo”, detalló el árbitro.

Cambios en los saques de meta

La cuenta regresiva también se utilizará durante los saques de meta. El equipo encargado de reponer la pelota tendrá cinco segundos para efectuar la acción una vez que estén dadas las condiciones.

Si el conjunto no ejecuta el saque dentro del plazo, el árbitro concederá un tiro de esquina al adversario. La medida tendrá como objetivo impedir que los equipos utilicen estas reanudaciones para consumir tiempo.

“Ahora se va a sumar la regla de los cinco segundos en el saque de meta, que es un córner para el equipo adversario”, señaló Durán.

La regla de los ocho segundos para los arqueros

En el caso de los guardametas, continuará vigente la regla que les permite controlar el balón con las manos durante un máximo de ocho segundos. Si exceden ese plazo, el árbitro sancionará un tiro de esquina para el rival.

La aplicación reemplazó el anterior criterio que contemplaba un tiro libre indirecto por retención excesiva. El cambio buscó facilitar la intervención arbitral y ofrecer una sanción más clara ante las demoras.

Durán indicó que la disposición contribuirá a mejorar el control del tiempo efectivo. “Siempre hay algún arquero que puede llegar a hacer tiempo y ahí se verá cómo se modifica eso”, explicó.

Diez segundos para abandonar el campo

Las sustituciones también estarán alcanzadas por la nueva reglamentación. El jugador reemplazado deberá salir del terreno dentro de los diez segundos posteriores a la indicación correspondiente.

El futbolista tendrá que abandonar la cancha por el punto más cercano de la línea de demarcación, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. El árbitro podrá ordenar otra salida cuando exista una tribuna cercana o se presente alguna situación de riesgo.

“Hay un protocolo para identificar al jugador. El que va a salir también debe hacerlo por el lugar más cercano de la línea, siempre y cuando estén dadas las condiciones. No lo voy a hacer salir si tengo la tribuna o si hay un problema ahí”, aclaró.

La sanción por demorar una sustitución

Cuando el jugador reemplazado no cumpla con el tiempo establecido, el compañero que debe ingresar tendrá que permanecer un minuto fuera del campo de juego.

La medida apuntará a evitar que los equipos demoren deliberadamente los cambios, principalmente durante los minutos finales de los partidos.

“En caso de incumplirse, queda un minuto afuera el jugador que va a ingresar”, precisó Durán sobre la consecuencia reglamentaria.

Qué pasará con el doble toque en los penales

Otra modificación se relacionará con el doble contacto accidental durante la ejecución de un penal. Este tipo de situaciones puede ocurrir cuando el jugador se resbala y toca el balón con ambos pies de manera consecutiva.

Según explicó el árbitro, si la pelota ingresa después de un doble toque, el penal deberá repetirse. Si el remate no termina en gol, se concederá un tiro libre indirecto para el equipo defensor.

“Si hay un doble toque y es gol, se repite; y si es atajado, es un tiro libre indirecto”, resumió Durán.

Un nuevo criterio para aplicar la ventaja

Los árbitros también tendrán un criterio diferente ante determinadas jugadas en las que se otorgue la ventaja. Cuando una infracción intente impedir una ocasión manifiesta de gol, pero la acción continúe y termine en tanto, podrá no aplicarse la sanción disciplinaria prevista inicialmente.

El objetivo será valorar el desenlace de la jugada y evitar una doble penalización cuando el equipo perjudicado consiga convertir pese a la infracción.

“Si otorgamos una ventaja, hay una jugada manifiesta de gol, esa ventaja prospera y termina en gol, la medida disciplinaria no será dada, que puede ser roja o amonestación”, explicó.

Más tiempo efectivo de juego

Durán evaluó que las nuevas disposiciones permitirán conseguir partidos más dinámicos y con mayor cantidad de minutos efectivos. También consideró que los equipos se adaptarán rápidamente debido a las consecuencias deportivas que podría tener cada demora.

La Liga Paranaense de Fútbol implementará nueva reglamentación en el Torneo Clausura

“Va a haber más tiempo de juego. Eso es lo que quiere el legislador, lo que quiere la IFAB y la FIFA: que el partido sea más entretenido para los espectadores”, afirmó.

Además, sostuvo: “Ningún técnico, equipo o jugador va a querer cargar con un gol por uno de estos errores, por hacer tiempo o generar un córner que termine en gol”.

La posibilidad de incorporar tecnología

El sistema de videoarbitraje no se utilizará en la competencia debido a la falta de los recursos tecnológicos necesarios. Sin embargo, Durán resaltó las inversiones realizadas para mejorar la preparación de los árbitros de la Liga Paranaense.

Mencionó la llegada de instructores procedentes de Rosario y la disponibilidad de profesionales en psicología y nutrición. También consideró que nuevas herramientas tecnológicas podrían incorporarse en el futuro.

“A nivel liga venimos invirtiendo mucho en el arbitraje. Alejandro Schneider invierte con los instructores que trae de Rosario, con el psicólogo y con la nutricionista que tenemos a disposición. Esta es una tecnología que creo que en algún momento va a llegar”, expresó.

El comienzo de una nueva competencia

Las modificaciones debutarán durante la primera fecha del Torneo Clausura. El desafío inicial estará relacionado con la adaptación de los protagonistas y la aplicación uniforme de los nuevos criterios.

Durán consideró que el Mundial permitió que buena parte de los jugadores y espectadores conocieran anticipadamente algunas de estas disposiciones. “El Mundial nos allanó el camino. Muchos jugadores, técnicos y espectadores han visto que estas modificaciones se dieron”, destacó.

Finalmente, celebró el comienzo de la competencia local: “Va a ser un fin de semana lindo. Va a estar de fiesta la ciudad porque comienza un nuevo torneo de la Liga Paranaense de Fútbol”.