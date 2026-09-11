Boca-Vélez por Copa Argentina: la AFA dio su primera resolución tras el reclamo

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó su primera decisión respecto del reclamo presentado por Vélez contra Boca por el partido de octavos de final de la Copa Argentina. El organismo le concedió al Xeneize un plazo de cinco días para conocer formalmente la presentación y presentar su descargo.

“Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, establece el boletín difundido por la entidad, que fundamentó la medida en el artículo 36 del Código Disciplinario.

La presentación del Fortín se originó por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla del encuentro. Desde Liniers sostienen que el reglamento de la competencia no contempla una excepción que permita superar el límite general de cinco futbolistas extranjeros.

Qué reclama Vélez

Vélez pidió que la situación sea considerada una “alineación indebida” y que a Boca se lo sancione con una derrota por retirada o renuncia. Si el Tribunal hiciera lugar a esa interpretación, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto obtendría la clasificación en la Copa Argentina.

Los seis extranjeros incluidos por el Xeneize fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Cinco de ellos tuvieron participación en el encuentro, mientras que el paraguayo Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó.

El argumento de Vélez es que la infracción se habría producido desde el momento en que los seis quedaron habilitados dentro de la planilla. En su presentación sostuvo que se “quebrantó la regla de elegibilidad y alteró la composición reglamentaria del equipo”, independientemente de que Romero no haya entrado al campo.

La postura que prepara Boca

Desde Boca, en cambio, trabajan sobre antecedentes administrativos en los que situaciones reglamentarias similares derivaron en sanciones económicas o apercibimientos y no en la pérdida de puntos o eliminación de una competencia.

Otro de los argumentos del Xeneize apunta a que el sexto extranjero no disputó minutos. Por esa razón, la institución considera que no existió una ventaja deportiva concreta durante el encuentro frente a Vélez y que una eventual sanción no debería modificar el resultado.

El club de la Ribera tendrá ahora cinco días para formalizar esa defensa ante el Tribunal. Recién después de recibir y analizar el descargo, el organismo estará en condiciones de avanzar hacia una resolución sobre la continuidad de la llave de Copa Argentina.

Un antecedente que aparece en el mismo boletín

El documento difundido por la AFA contiene además un caso que podría ser considerado como antecedente. En un partido del Torneo Clausura femenino, Belgrano realizó seis modificaciones frente a Lanús, que posteriormente reclamó los puntos por una supuesta alineación indebida.

En aquella oportunidad, el Tribunal rechazó el pedido para modificar el resultado deportivo y mantuvo la victoria 3-1 de Belgrano. Sin embargo, el club cordobés recibió una multa por haber incumplido la normativa correspondiente.

Ese antecedente no determina automáticamente qué ocurrirá con Boca y Vélez, debido a que se trata de situaciones y reglamentos que deberán ser analizados de manera específica. Por ahora, la única resolución formal es el traslado del reclamo al Xeneize, que deberá presentar su respuesta antes de que la AFA defina el caso que mantiene abierta la clasificación en la Copa Argentina.