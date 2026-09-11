Importar pilas y baterías será más simple: ARCA eliminó una intervención obligatoria

ARCA eliminó una intervención administrativa vinculada con la importación definitiva o temporal de determinadas pilas, baterías primarias y equipos que las contienen. La modificación fue oficializada mediante la Resolución General 5895/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma derogó la Resolución General 5398, que había incorporado esas autorizaciones al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). De esta manera, el organismo dejará de intervenir bajo el procedimiento que estaba vigente hasta ahora.

La resolución fue firmada por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Edgardo Vázquez, y comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, el cambio entrará en vigencia este sábado 12 de septiembre.

Por qué ARCA eliminó el procedimiento

La decisión de ARCA está relacionada con una modificación previa en el sistema de control aplicable a estos productos. En junio, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa aprobaron nuevas especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación.

Ese esquema establece las condiciones que deben cumplir determinadas pilas y baterías primarias alcanzadas por la Ley 26.184, que regula su fabricación, ensamblado, importación y comercialización dentro del país.

Según los considerandos de la nueva resolución, la existencia de ese mecanismo técnico vuelve innecesaria la intervención que tenía la agencia recaudadora dentro del proceso. Por ese motivo, se resolvió dejar sin efecto el régimen anterior.

Qué establece la Ley 26.184

La normativa vigente fija restricciones para el ingreso y la comercialización de determinadas pilas y baterías primarias, principalmente por los componentes que pueden contener y su eventual impacto ambiental.

También contempla requisitos de certificación y evaluación de conformidad para comprobar que los productos comercializados en Argentina respeten las condiciones técnicas establecidas.

La eliminación del trámite ante ARCA no implica, por lo tanto, que desaparezcan los controles sobre estos productos. Las exigencias técnicas seguirán vigentes, aunque estarán canalizadas mediante el nuevo mecanismo dispuesto por las áreas competentes.

El cambio entra en vigencia este sábado

Con la derogación de la Resolución General 5398, importadores de los productos alcanzados dejarán de cumplir con la intervención específica que hasta ahora correspondía dentro del sistema VUCEA.

La medida forma parte del proceso de simplificación de procedimientos de comercio exterior que viene aplicando el Gobierno nacional, con el objetivo declarado de reducir pasos administrativos cuando existen mecanismos de control equivalentes a cargo de otros organismos.

Desde este sábado, ARCA dejará así de intervenir en esas autorizaciones particulares para la importación de pilas y baterías, mientras se mantendrán los requisitos técnicos, ambientales y de certificación previstos por la legislación nacional.