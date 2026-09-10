Secuestraron bebidas por más de $67 millones: uno de los operativos fue en Paraná

Los operativos fueron en distintas ciudades del país

La Aduana secuestró bebidas alcohólicas y otros productos de origen extranjero por más de 67 millones de pesos durante una serie de operativos realizados en el último mes en distintos puntos del país. Uno de los procedimientos tuvo lugar en Paraná, donde fueron incautadas 143 botellas por un valor estimado de $4,4 millones.

Los controles se llevaron adelante en comercios de ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Paraná, además de procedimientos sobre encomiendas y en zonas fronterizas.

Gran parte de las inspecciones se concentró en supermercados de origen asiático. En esos establecimientos, los agentes detectaron mercadería cuya procedencia no pudo ser acreditada mediante la documentación correspondiente.

Secuestraron 143 botellas en Paraná

En Paraná, el operativo permitió decomisar 143 botellas de bebidas alcohólicas extranjeras, cuyo valor fue estimado en 4,4 millones de pesos.

La mercadería fue detectada en el marco de los controles realizados por personal aduanero para verificar el ingreso y la comercialización de productos extranjeros en el país.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los procedimientos se extendieron durante las últimas semanas y abarcaron diferentes modalidades vinculadas al ingreso irregular de bebidas.

Más de $61 millones en bebidas alcohólicas

Del total de la mercadería secuestrada, más de 61,6 millones de pesos correspondieron a bebidas alcohólicas extranjeras incautadas en comercios.

Además de Paraná, los operativos alcanzaron distintos puntos del país. En Roldán, Santa Fe, se decomisaron 271 botellas por un valor de $19,5 millones, mientras que en Mar del Plata fueron secuestrados 63 bultos valuados en $19 millones.

En la Ciudad de Buenos Aires, los agentes incautaron 235 productos por $18,7 millones. También se registraron procedimientos en Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la zona fronteriza entre Posadas y Encarnación.

Controles sobre encomiendas y en la frontera

Los procedimientos no se limitaron a los comercios. También se detectaron cargamentos considerados ilegales en encomiendas con destino a distintas jurisdicciones.

En Córdoba se secuestraron 1.300 latas de cerveza de origen boliviano, valuadas en aproximadamente $1,95 millones. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, fueron incautadas 120 botellas de whisky por unos $3 millones.

Por otra parte, en el paso fronterizo entre Posadas, Misiones, y Encarnación, Paraguay, se decomisaron 21 packs de cerveza, con un valor estimado de $556.000.

Los procedimientos forman parte de los controles de la Aduana para detectar mercadería extranjera que ingresa al país sin la documentación que permita acreditar su procedencia y legal ingreso.