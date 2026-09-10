Recuperaron el histórico púlpito de la Catedral de Paraná y vuelve a ser parte de su patrimonio

La pieza había sido retirada a mediados de 1960

El histórico púlpito de la Catedral Metropolitana de Paraná volvió a ocupar un lugar dentro del templo, como parte de la recuperación del patrimonio histórico y arquitectónico del edificio. La pieza había sido retirada luego del Concilio Vaticano II, en la década de 1960, cuando se produjeron cambios en la liturgia y en la disposición de los espacios religiosos.

El padre Fabián Minigutti, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, destacó ante Elonce el significado de recuperar una pieza que forma parte de la historia del templo y de varias generaciones de paranaenses. “El púlpito hace a toda la historia dentro de la catedral y de esta vida de la catedral, hacia la palabra, hacia la catequesis, centrando a Cristo como palabra de vida”, señaló.

Si bien actualmente la proclamación de la Palabra tiene su lugar litúrgico en el ambón, el sacerdote remarcó el valor histórico del antiguo púlpito.

“Hoy, después del Concilio Vaticano II, la palabra tiene su lugar en el ambón, pero sin duda alguna que este púlpito, con sus características muy bellas, nos habla de toda la historia de este lugar”, afirmó.

Una pieza que recuerda otra etapa de la Catedral

La recuperación del púlpito permite reconstruir cómo era la vida religiosa de la Catedral antes de las modificaciones introducidas por el Concilio Vaticano II. En aquella época también se celebraban las misas en latín y de espaldas a los fieles, mientras que las mujeres concurrían con mantilla.

Minigutti explicó que, con el paso del tiempo, se comenzó a valorar nuevamente el patrimonio artístico y arquitectónico que había quedado fuera de la disposición cotidiana del templo.

“De a poquito se va tomando conciencia de todo lo que es la historia, el arte, porque sin duda alguna uno contempla este púlpito y es una obra de arte en cedro”, sostuvo.

El sacerdote recordó además la emoción de personas mayores que, al volver a verlo, pudieron recordar cuando eran niños y escuchaban desde allí los sermones.

“Cuando yo era chico, lo veía ahí al obispo, al padre que daban los sermones”, contó que le dijeron algunos visitantes.

El patrimonio de todos los entrerrianos

La recuperación del púlpito se enmarca en un trabajo más amplio para preservar la Catedral, considerada parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Paraná. El edificio fue construido a partir de 1883 y conserva vitrales, ornamentaciones, altares laterales y columnas de mármol, entre otros elementos.

“La catedral de Paraná es un lugar de fe, de bendición, de celebración, pero también es el lugar que pertenece a todos los entrerrianos, a todos los paranaenses”, expresó Minigutti.

En paralelo, la comunidad lleva adelante tareas de mantenimiento para preservar la estructura del templo. “Estamos haciendo el mantenimiento de los techos. Toda casa debe hacer eso y nosotros, como catedral”, explicó.

“Hemos trabajado respecto de la cúpula mayor, ahora estamos con las cúpulas bizantinas, a los costados del altar y de la cúpula mayor”, indicó.

Un lugar para conocer la historia de Paraná

La reintegración del púlpito también busca que quienes visitan la Catedral puedan conocer y valorar los distintos elementos que forman parte de su historia.

“No es una cuestión anecdótica. La gente saca fotos del púlpito como lugar histórico, como lugar emblemático en su momento, y sigue siendo hoy un testimonio viviente de lo que es la palabra”, explicó.

“Cuántas generaciones han escuchado la palabra, esa palabra de Dios que llegó al corazón y nosotros somos parte de esa historia”, afirmó.

La recuperación despertó además el interés de visitantes de otras localidades. Minigutti contó que un grupo de chicos de Colón llegó recientemente a la Catedral y quedó sorprendido por sus dimensiones y belleza. “Padre, nunca habíamos visto una iglesia tan grande y tan hermosa”, recordó que le dijeron los niños.

Y agregó: “Esta iglesia también es un poco de ustedes, porque el patrimonio es de todos los entrerrianos”.