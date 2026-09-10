Deckar Paraná: todo para renovar y proteger el hogar de la humedad y las filtraciones

REDACCIÓN ELONCE
La impermeabilización del hogar resulta clave para prevenir filtraciones y humedad durante los períodos de lluvia. Desde Deckar Paraná explicaron las alternativas disponibles para paredes y techos, desde revestimientos texturados hasta membranas de caucho.
La impermeabilización del hogar permite proteger paredes y techos frente a las filtraciones de agua, especialmente ante períodos de lluvias frecuentes. Desde Deckar Paraná dieron a conocer diferentes alternativas disponibles para exteriores y explicaron las características de los revestimientos, membranas y otros materiales utilizados para prevenir problemas de humedad.
Entre las opciones se encuentran los revestimientos texturados y productos destinados a impedir que el agua atraviese las paredes exteriores. “En realidad es más un material impermeable lo que va a ser el revestimiento texturado o los látex que estamos trabajando nosotros, va a ser que la humedad no pase desde el lado de afuera de la casa hacia adentro. También todo lo que te va a cubrir, todo lo que es micro fisuras, grietas y demás”, explicaron.
Para los techos, en tanto, una de las alternativas es la membrana de caucho, que puede aplicarse sobre distintas superficies. “Es un material que se coloca sobre cualquier techo, puede ser de chapa, puede ser de losa, También es un material muy flexible y elástico que va a hacer que no tengamos filtraciones en el momento de haber lluvias”, indicaron.
Revestimientos y más de 1.000 colores
Además de los productos destinados a exteriores, Deckar Paraná trabaja con microcementos para remodelaciones dentro de las viviendas. “Es un producto que se está utilizando más en los interiores de la vivienda. Por ahí cuando se quieren hacer remodelaciones de baños, de cocinas, mesadas, anda muy bien y tiene muy buena terminación estética”, destacaron.
En cuanto a los revestimientos exteriores, existen distintas modalidades de colocación y terminación. “Nosotros estamos trabajando cuatro tipos, lo que es la textura con llana en textura media y textura fina, con brillo o sin brillo, y después lo que es revestimiento también que se aplica con rodillo y con tolva”, detallaron.
Otro de los aspectos que puede personalizarse es la tonalidad. “Nuestra carta de colores tiene más de 1.000 colores, material viene blanco directo de fábrica y nosotros le damos la tonalidad que elige el cliente acá en el showroom”, explicaron.
Cómo solicitar un presupuesto
Los presupuestos se elaboran de acuerdo con las dimensiones de la superficie que deberá cubrirse y el tipo de producto seleccionado. Para ello, los interesados pueden acercarse personalmente al local o realizar una consulta mediante las vías digitales disponibles.
“El cliente se acerca a nuestro showroom, se contacta por medio de redes sociales o WhatsApp. Le armamos un presupuesto en base a la cantidad de metros cuadrados que necesita y el tipo de revestimiento que desea elegir”, precisaron.
Desde Deckar Paraná remarcaron además las características de los productos destinados a exteriores. “Se puede aplicar en cualquier superficie exterior, ya sea con rodillo, con llana, con tolva. Es un material muy elástico y resistente. Baja la temperatura del ambiente, también es antigranizo y lo que sí va la función principal es protegernos de de las filtraciones de agua en los techos”, señalaron.
Deckar Paraná está ubicado en Jorge Newbery, esquina División de Los Andes. La atención se realiza de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 9:30 a 14:30.