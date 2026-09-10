De Entre Ríos a cumplir el sueño de Boca: Rodrigo Bacidalupe fue convocado para enfrentar a Central Córdoba

Rodrigo Bacidalupe fue convocado por Boca para el partido frente a Central Córdoba. El delantero entrerriano, nacido en el paraje El Ombú, tiene 19 años, se destacó en la Reserva y viene de marcar un doblete ante Platense.
Rodrigo Bacidalupe fue convocado por Boca para el encuentro frente a Central Córdoba y quedó ante una nueva oportunidad en su camino hacia la Primera División. El atacante de 19 años nació el 22 de julio de 2007 en el paraje El Ombú, departamento La Paz, Entre Ríos, y durante 2026 se convirtió en uno de los delanteros destacados de las categorías juveniles del Xeneize.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! ⚽ #Clausura2026 🆚 Central Córdoba 🗓 Viernes 11/09 🕙 21:30 🏟 La Bombonera 💻 @elcanaldeboca#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/YD0MA9D0Im— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 10, 2026
Conocido como “El Colo”, Bacidalupe se desempeña principalmente como delantero centro y viene de atravesar un momento destacado. Este miércoles fue titular en la victoria de la Reserva de Boca frente a Platense por el Torneo Proyección 2026 y convirtió dos goles.
Su rendimiento lo acercó cada vez más al plantel principal y ahora recibió la convocatoria para enfrentar a Central Córdoba. El llamado representa otro paso para un futbolista que llegó al club cuando todavía era un niño y que recorrió un largo camino por las divisiones inferiores.
De La Paz a las inferiores de Boca
La historia de Bacidalupe con Boca comenzó a sus 10 años. Antes de incorporarse al Xeneize, había dado sus primeros pasos en la Escuela José Tabárez de San Gustavo, donde empezó a desarrollar sus condiciones como atacante.
Su oportunidad apareció durante una prueba realizada en San Gustavo y Santa Elena. Allí fue observado por Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo, dos históricos futbolistas vinculados al trabajo de captación de jóvenes talentos para Boca.
El delantero entrerriano debió superar tres pruebas antes de conseguir su lugar. Finalmente, en marzo de 2018 firmó su primer vínculo con la institución y comenzó formalmente su etapa en las divisiones inferiores del club.
El primer contrato profesional
Con el paso de los años, Bacidalupe avanzó dentro de las categorías formativas hasta alcanzar otro momento clave en junio de 2024, cuando firmó su primer contrato profesional con Boca, acompañado en aquella oportunidad por Raúl Cascini y Marcelo Delgado.
“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y agradecido de haber firmado mi primer contrato con el club de mis amores”, expresó entonces el joven entrerriano después de rubricar el vínculo.
Aquel paso confirmó la apuesta de Boca por el delantero surgido del departamento La Paz. Desde entonces continuó sumando experiencia y minutos en las categorías juveniles, con la Reserva como uno de los principales escenarios para mostrar su evolución.
Las características del “Colo” Bacidalupe
Dentro de la cancha, el entrerriano se caracteriza por desempeñarse como un nueve con movilidad, potencia física y velocidad. Además de ocupar posiciones dentro del área, puede retroceder para participar de la construcción de las jugadas y utilizar su físico para proteger la pelota.
También incorporó herramientas para atacar los espacios y aparecer en posiciones de definición. Esas características le permitieron transformarse en una alternativa ofensiva dentro de los equipos juveniles de Boca y aumentar su protagonismo durante la presente temporada.
Bacidalupe fue una pieza importante del equipo dirigido por Mariano Herrón y alcanzó los nueve goles entre Cuarta División y Reserva durante 2026, de acuerdo con los registros aportados sobre su campaña.
Doblete ante Platense y convocatoria a Primera
Su última actuación volvió a colocarlo en el centro de la escena. Este miércoles, el delantero fue titular por el Torneo Proyección y convirtió un doblete en la victoria de Boca ante Platense.
⏱️ Final del primer tiempo | Boca le gana 1-0 a Platense, con un gol de Rodrigo Bacidalupe. ➜ No hubo tanto juego, mayormente por el mal estado del campo. A los 9’, el delantero aprovechó un error defensivo del Calamar y marcó un único tanto.pic.twitter.com/CbFvXS6bXJ— Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 9, 2026
Los dos tantos llegaron en la previa de una noticia todavía más significativa para su carrera: la convocatoria para integrar el plantel que afrontará el compromiso frente a Central Córdoba.
Torneo Clausura de Reserva - Fecha 8 ⚽️ Doblete de Rodrigo Bacidalupe aprovechando el error del arquero Platense 0 - Boca 2 https://t.co/kCtJx4dnNi pic.twitter.com/GKebRm6BhK— David Ganga (@davidgangaf) September 9, 2026
A los 19 años, el futbolista que salió de un pequeño paraje del departamento La Paz quedó así más cerca de cumplir uno de sus principales objetivos deportivos. Después de llegar a Boca a los 10 años, atravesar las inferiores, firmar su primer contrato profesional y destacarse en Reserva, Rodrigo Bacidalupe fue convocado por Boca y tendrá una nueva oportunidad de acercarse al debut en Primera División.