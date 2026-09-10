Nación avanza con el traspaso del tren Paraná-La Picada a la Provincia

El traspaso del tren a la provincia de Entre Ríos registró un avance administrativo luego de que el Gobierno nacional asignara a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSA) el tramo comprendido entre Paraná y La Picada. El servicio permanece suspendido desde principios de mayo de 2026.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía y alcanzó al ramal U15 de la línea General Urquiza. Hasta ese momento, la infraestructura ferroviaria del sector se encontraba bajo la órbita de Belgrano Cargas y Logística, publicó NA.

La medida comprendió la administración de las vías, su mantenimiento y custodia, además de la gestión de los sistemas destinados al control de la circulación de trenes. De ese modo, ADIFSA quedó en condiciones de acordar el futuro esquema de operación del corredor.

El traspaso todavía no se concretó

La resolución representó un paso previo para que Entre Ríos pudiera asumir la gestión del servicio ferroviario. Sin embargo, la transferencia todavía no se formalizó y tampoco existe una fecha confirmada para completar el proceso.

La decisión también separó al tramo Paraná-La Picada del proceso que atravesaba Trenes Argentinos Cargas. El objetivo era ordenar la situación administrativa de la infraestructura antes de establecer cómo se desarrollarían la operación y el mantenimiento.

Como antecedente aparecía el Tren del Valle, cuyo traspaso a Río Negro había sido acordado entre el Gobierno nacional y la administración provincial. Nación buscaría avanzar con un esquema similar para el corredor entrerriano.

La operación del servicio, uno de los puntos pendientes

Una de las principales cuestiones por resolver era quién operaría las formaciones. A diferencia de Río Negro, Entre Ríos no contaba con una empresa ferroviaria provincial registrada ante el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF).

Ante esa situación, una de las alternativas evaluadas consistía en contratar a un operador privado habilitado para encargarse de la prestación. Ese mecanismo ya había sido utilizado por otras provincias para impulsar servicios ferroviarios regionales.

El Gobierno entrerriano había manifestado previamente su interés en recuperar el control de los trenes provinciales. Las conversaciones con Nación comenzaron antes de la suspensión y el cambio administrativo dispuesto sobre el ramal podría facilitar un futuro acuerdo.

Cuatro meses sin servicio ferroviario

El tren dejó de circular a principios de mayo de 2026 por problemas técnicos y de infraestructura. Aunque durante junio se realizaron pruebas sin pasajeros para evaluar las condiciones de las vías, la prestación no se reanudó.

La suspensión perjudicó a cientos de usuarios que utilizaban el ferrocarril como una alternativa económica para trasladarse entre Paraná, Colonia Avellaneda, La Picada y otras estaciones intermedias.

Entre los sectores afectados se encontraron los estudiantes de la Escuela Agrotécnica Almafuerte, ubicada en La Picada. Parte de la comunidad educativa recurría al tren para llegar diariamente al establecimiento.

El último corredor de pasajeros de la provincia

El servicio tenía una importancia particular porque era el único tren regular de pasajeros que continuaba en funcionamiento en Entre Ríos antes de su paralización. Los demás corredores provinciales habían dejado de operar años atrás.

El avance administrativo abrió un nuevo escenario para la recuperación del ramal, pero todavía debían resolverse el acuerdo entre ambas jurisdicciones, el modelo de operación, el mantenimiento de la infraestructura y los recursos necesarios.