Indignación por la denuncia de Laurta: “El asesino tiene más derecho que la familia de las víctimas”

La hermana de Luna Giardina cuestionó la denuncia presentada por Pablo Rodríguez Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a Mariel Zamudio, madre de la joven, en octubre de 2025. Laura Giardina rechazó la versión sobre una supuesta red de trata infantil y reclamó que la Justicia le permitiera intervenir como querellante en el expediente por el doble femicidio.

Laurta formuló la acusación antes de un traslado relacionado con las causas abiertas en Córdoba y Entre Ríos. Según su presentación, Luna Giardina y Mariel Zamudio habrían intentado incorporar al hijo que tenía con su expareja a una red vinculada con la trata infantil. Esa afirmación quedó sometida a investigación y no se informaron pruebas que la respaldaran.

En declaraciones televisivas, Laura sostuvo que la denuncia buscaba justificar los hechos atribuidos al acusado. “Este tipo busca justificar las atrocidades que hizo”, expresó. Además, defendió el vínculo que su hermana y Zamudio mantenían con el niño: “Luna y Mariel se desvivían por el nene. Literalmente dieron su vida por el niño. Lo que hacían por mi sobrino era cuidarlo y protegerlo”.

El cuestionamiento a la denuncia

Giardina también relacionó la presentación de Laurta con material que, según afirmó, habría sido hallado en un teléfono del acusado durante la investigación. Ese dato deberá ser evaluado dentro de las causas judiciales y no fue acompañado en la entrevista por información oficial sobre eventuales imputaciones vinculadas con ese contenido.

“Acusa a mi hermana y a Mariel de una situación horrible con niños cuando fue a él al que le encontraron en su celular pornografía infantil. Entonces, ¿de qué está hablando?”, cuestionó Laura.

Luna Giardina y Mariel Zamudio, víctimas de femicidio.-

La denuncia presentada por Laurta seguirá el trámite que determinen las autoridades judiciales. Su formulación no implica que los hechos denunciados hayan sido comprobados ni modifica, por sí misma, las acusaciones que enfrenta por los homicidios investigados en ambas provincias.

El pedido para ser querellante

La abogada Marina Romano explicó que Laura solicitó ser incorporada como querellante desde el comienzo de la investigación, pero todavía no había obtenido una resolución favorable. Esa figura le permitiría participar formalmente del expediente, acceder a las actuaciones y proponer medidas de prueba junto con su representación legal.

“No sé con qué fundamento le habilitan semejante derecho a un acusado de doble femicidio y homicidio”, cuestionó Romano al comparar la recepción de la denuncia de Laurta con las dificultades encontradas por la hermana de una de las víctimas para ingresar a la causa.

La letrada sostuvo que el juez de control interviniente había obstaculizado el planteo y recordó que Luna había realizado cinco denuncias previas por violencia de género. Esa afirmación formó parte del reclamo de la representación de la familia y deberá ser analizada conforme a las constancias incorporadas al expediente.

“Nos siguen manteniendo al margen”

Laura manifestó preocupación por las posibilidades procesales otorgadas al acusado y afirmó que la familia no había recibido el mismo nivel de respuesta para intervenir en la investigación.

“Me preocupa que él tenga la posibilidad de salir, denunciar, ir y volver, pedir que no lo lleven a Córdoba y que le den tanto espacio”, expresó.

Luego agregó: “Yo sigo peleando con mi abogada para poder ser querellante de esa causa y este tipo puede salir y denunciar. Ahora puede decir ‘no quiero ir a una cárcel de máxima seguridad’. ¿Cómo se le ocurre?”.

El reclamo de la familia

La hermana de Luna resumió su cuestionamiento al tratamiento judicial con una frase: “La verdad es que a veces sentimos que tiene más derecho el asesino que la familia”.

El señalamiento utilizó la palabra “asesino” como expresión de la familiar de una víctima. Desde el punto de vista procesal, Laurta permanece acusado y deberá ser juzgado por los tribunales correspondientes, con vigencia de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Laura también reclamó conocer las actuaciones y los criterios adoptados durante la investigación. “Me preocupa que nos sigan manteniendo al margen. ¿Por qué? ¿Qué no quieren que sepamos? ¿Qué han hecho mal? Porque esa es la sensación que tengo”, concluyó.

La causa abierta en Entre Ríos

Laurta también fue investigado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. La jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, prorrogó por 100 días la prisión preventiva y dispuso que continuara a disposición del Juzgado de Garantías Nº 4.

La medida estableció que permaneciera alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná mientras avanzara la investigación dirigida por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron el delito de homicidio criminis causa.

Martín Sebastián Palacio, remisero víctima de homicidio.-

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Laurta habría contratado a Palacio para realizar un traslado y posteriormente lo habría asesinado. El cuerpo del remisero fue encontrado días después y las pericias determinaron que había sido desmembrado.

La hipótesis sobre el crimen del remisero

Los investigadores sostuvieron que el homicidio de Palacio habría ocurrido antes de los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Según esa reconstrucción, el hecho estuvo vinculado con el desplazamiento que Laurta realizó hacia Córdoba.

La acusación indicó que el cuerpo habría sido desmembrado con la finalidad de ocultar el crimen. Esas circunstancias deberán ser probadas durante el proceso judicial correspondiente.

El sospechoso fue detenido en Gualeguaychú cuando se encontraba junto con su hijo e intentaba continuar su desplazamiento. Desde entonces, quedó involucrado en expedientes tramitados por las justicias entrerriana y cordobesa.

La comunicación con su abogado

Al extender la prisión preventiva, la jueza Seró tuvo en cuenta que el detenido también era requerido por la Justicia de Córdoba. Por ese motivo, ordenó comunicar la decisión a las autoridades penitenciarias y judiciales de esa provincia.

La resolución también incorporó medidas destinadas a garantizar el derecho de defensa mientras Laurta permaneciera alojado en Paraná.

Su abogado, Augusto Laferriere, deberá contar con al menos 30 minutos semanales para comunicarse con el acusado mediante videollamada u otro sistema telemático y abordar cuestiones relacionadas con la estrategia defensiva.

Los homicidios investigados en Córdoba

En Córdoba, Laurta está acusado de haber asesinado a Luna Giardina y a Mariel Zamudio dentro de la vivienda que compartían las víctimas en octubre de 2025.

La investigación también le atribuyó haber escapado junto con el hijo de cinco años que tenía con Giardina. El niño fue localizado posteriormente sano y salvo.

El expediente incluyó hechos relacionados con el incumplimiento de restricciones judiciales y la sustracción del menor. La causa fue elevada a juicio y el debate oral quedó previsto para comenzar el 8 de marzo de 2027.