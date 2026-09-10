Detuvieron a un joven que vendía drogas sintéticas y hongos alucinógenos por redes sociales

La Policía Federal detuvo en Córdoba a un joven de 27 años acusado de vender drogas mediante redes sociales. Secuestraron marihuana, MDMA, LSD, metanfetamina y hongos alucinógenos.
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un joven de 27 años acusado de comercializar drogas a través de redes sociales y secuestró más de dos kilos de estupefacientes durante un procedimiento realizado en la provincia de Córdoba. Además, fueron incautados más de dos millones de pesos en efectivo.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que advertía sobre un hombre que presuntamente ofrecía sustancias ilegales en la capital cordobesa. Según la información oficial, el sospechoso utilizaba perfiles en una red social para contactar a potenciales compradores, acordar las operaciones y posteriormente realizar las entregas mediante la modalidad de “delivery”.
Con intervención de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico de Córdoba, a cargo de Emiliano Fernández, efectivos de la División Antidrogas Córdoba iniciaron distintas tareas investigativas para determinar cómo funcionaba la presunta actividad.
Una compra simulada permitió detener al sospechoso
Durante las pesquisas se utilizó la figura del “agente revelador”, una herramienta investigativa que permitió a los efectivos avanzar sobre la presunta comercialización de estupefacientes y establecer un punto de encuentro para concretar una supuesta compra.
El operativo terminó con la detención del sospechoso. En ese momento, los agentes secuestraron dosis de marihuana, dos comprimidos de MDMA, algunos gramos de cristal de metanfetamina, $1.433.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.
A partir de esa intervención, los investigadores lograron identificar un inmueble que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizado para guardar las sustancias que posteriormente eran ofrecidas para su comercialización.
Marihuana, MDMA, LSD y hongos alucinógenos
La Justicia ordenó allanar la propiedad y el procedimiento permitió encontrar una cantidad considerablemente mayor de drogas. Allí fueron secuestrados 2,650 kilos de marihuana, 141 comprimidos de MDMA con diferentes inscripciones, hongos alucinógenos y 400 microdosis de LSD.
Los agentes también incautaron otros $600.000 en efectivo, dos notebooks, un teléfono celular, dos balanzas de precisión, un contador de billetes y documentación considerada de interés para la investigación.
De esta manera, entre ambos procedimientos fueron secuestrados más de $2 millones en efectivo, además de las diferentes sustancias. En el allanamiento también intervino el perro detector de drogas “Manteca”, acompañado por su guía.
El sospechoso es argentino y tiene 27 años. Tras su detención quedó a disposición de la Justicia interviniente por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737.