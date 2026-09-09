Dos camioneros hicieron maniobras peligrosas en la ruta y fueron inhabilitados para conducir

Dos camioneros realizaron maniobras peligrosas en la ruta y terminaron sancionados luego de que el video se viralizara. Uno cruzó la doble línea amarilla para sobrepasar al otro, mientras que el segundo conductor grabó la secuencia con su celular.
Dos camioneros protagonizaron maniobras peligrosas en la ruta que quedaron registradas en un video y terminaron con fuertes sanciones para ambos. Uno de los conductores realizó un sobrepaso indebido cruzando la doble línea amarilla, mientras que el otro filmó la secuencia con su teléfono celular mientras manejaba.
Las imágenes posteriormente fueron publicadas en redes sociales y alcanzaron una amplia difusión. A partir de la viralización de la secuencia, intervino el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que dispuso medidas contra los dos involucrados.
Según se observa en la grabación, uno de los camiones circuló por el carril contrario para superar al otro vehículo pese a la presencia de la doble línea amarilla, que establece la prohibición de realizar sobrepasos en ese sector.
El peligroso sobrepaso quedó registrado
La maniobra implicó un riesgo debido a la posibilidad de que apareciera otro vehículo circulando en sentido contrario. El conductor involucrado avanzó por el carril opuesto hasta completar el adelantamiento.
Tras analizar lo ocurrido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó la Ley provincial 13.927 y resolvió inhabilitar para conducir al camionero que realizó el sobrepaso.
Sin embargo, las autoridades también pusieron el foco en la conducta del otro chofer. Mientras era superado, el hombre utilizó su teléfono celular para registrar toda la secuencia desde la cabina del camión.
También sancionaron al camionero que filmaba
El segundo conductor no solamente circulaba a alta velocidad, sino que apartó su atención del manejo para grabar lo que hacía el otro camionero. Posteriormente compartió las imágenes en sus redes sociales, publicó Clarín.
Las autoridades consideraron que esta conducta también representaba un riesgo para la seguridad vial, debido a que utilizar el celular mientras se conduce reduce la atención sobre las condiciones del tránsito y puede provocar un siniestro.
Por ese motivo, también resolvieron quitarle la licencia y dejarlo inhabilitado para conducir. De esta manera, ambos camioneros recibieron sanciones por las conductas registradas durante el episodio.
Qué dijeron desde el Ministerio de Transporte
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, explicaron el motivo de las medidas adoptadas después de que el video tomara estado público.
Según indicaron oficialmente, “la acción busca retirar de la vía pública a quienes representan una amenaza para la vida propia y de terceros”.
Los dos conductores involucrados son oriundos de la provincia de Buenos Aires. El camionero que realizó el sobrepaso sobre la doble línea amarilla es de San Isidro, mientras que quien grabó la maniobra con su teléfono celular es de Campana.