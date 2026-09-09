Fotógrafo entrerriano en la Fórmula 1 contó cómo es cubrir un Gran Premio desde adentro

Un fotógrafo entrerriano en la Fórmula 1 contó desde Madrid cómo vivió la experiencia de cubrir los Grandes Premios, explicó las exigencias para conservar su acreditación y reveló detalles de su encuentro con Franco Colapinto. Juan llegó a España después de trabajar durante casi una semana en Monza y aseguró que todavía le costaba dimensionar el lugar que había alcanzado dentro del automovilismo internacional.

Su vínculo con los fierros comenzó desde muy pequeño y se extendió durante toda su vida. Fue integrante de la comisión directiva del Club de Volantes Entrerrianos, corrió durante 15 años en karting y posteriormente encontró en la fotografía otra manera de continuar ligado a su pasión.

“El automovilismo lo llevo en la sangre desde chico. Cuando mi papá me empezó a llevar, tenía meses de edad. Estuve en la comisión directiva del Club de Volantes Entrerrianos, estuve corriendo en karting 15 años y estaba con la fotografía también, así que siempre estuve ligado al automovilismo de alguna manera. Es mi pasión y estar acá para mí es algo increíble. Estoy muy agradecido”, expresó.

Una credencial que representa años de trabajo

La posibilidad de trabajar dentro de la Fórmula 1 no llegó de un día para otro. El fotógrafo explicó que los profesionales debían acreditar el medio para el que trabajaban y demostrar posteriormente que el material producido efectivamente era publicado.

“Principalmente tengo que acreditar un medio, más o menos como es el procedimiento para el Mundial de fútbol. Acredito un medio y empezás a trabajar”, explicó sobre el proceso necesario para acceder a las competencias.

Además, la Federación Internacional controla el cumplimiento de las condiciones impuestas a los acreditados. Antes de cada Gran Premio, según contó, pueden solicitar las publicaciones realizadas con el material obtenido en la carrera anterior. Para el entrerriano, llegar hasta allí representó la consecuencia de años de esfuerzo: “Cuando uno se sienta a ver fotos y dice: ‘Estoy acá sentado en Madrid, tengo credencial de Fórmula 1’. Para mí es algo que nunca pensé”.

Cómo trabaja un fotógrafo dentro de la Fórmula 1

A diferencia de competencias zonales o nacionales, los fotógrafos no pueden desplazarse libremente por cualquier sector del circuito. Existen lugares específicamente habilitados para desarrollar su tarea y las diferentes acreditaciones determinan hasta dónde puede llegar cada profesional.

“No es tan fácil trabajar porque hay muchas restricciones. No es como una carrera zonal o nacional, donde por ahí te podés mover en cualquier lado, sino que acá hay lugares específicos para fotógrafos. Valoran mucho el trabajo del fotógrafo”, explicó.

También existen fuertes limitaciones respecto de la producción audiovisual. “El tema de los videos no se permite porque las grandes cadenas de televisión pagan un derecho, un monto millonario, para poder tener exclusividad. Nosotros estamos acreditados como fotógrafos”, señaló.

Jornadas que pueden superar las 16 horas

Detrás de las imágenes de los monoplazas y los pilotos existe una extensa rutina laboral. Durante el Gran Premio de Monza, Juan ingresó al circuito a primera hora de la mañana y regresó al lugar donde se hospedaba avanzada la noche.

“Imaginate que el domingo de la carrera de Monza llegué al circuito a las 6:30 de la mañana, hora local, y llegué al departamento a las 10:30 de la noche”, relató.

Actualmente, su trabajo no se limita a la máxima categoría. “Estoy haciendo Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 1. Estoy haciendo tres categorías”, destacó. Además, valoró la posibilidad de cubrir las divisiones formativas por las que también pasaron pilotos que posteriormente llegaron a la máxima categoría, como Colapinto.

El encuentro con Franco Colapinto

Uno de los momentos especiales durante su paso por Monza ocurrió cuando se encontró con Franco Colapinto. El piloto argentino reconoció al fotógrafo y recordó trabajos que había realizado anteriormente.

“En Monza tuve la suerte de que el jueves, cuando Franco iba a la zona mixta, le digo: ‘Franco, ¿cómo andás?’. Lo saludé y me dice: ‘¿Qué hacés acá?’. Se acordaba de las fotos. En sus redes Franco ha subido fotos mías. Hay una foto que subió el fin de semana pasado que es mía. La verdad que él es muy presente en eso, se acuerda de la gente”, relató.

Su actividad también le permitió vincularse con integrantes del entorno del piloto argentino. Pese a esa cercanía, aseguró que intentaba mantener una conducta estrictamente profesional. “Todo siempre tratando de mantener un perfil bajo, nada de cholismo porque no se puede. Hay que cuidar eso”, afirmó.

Scaloni y otras figuras entre los boxes

El universo de la Fórmula 1 también le permitió encontrarse inesperadamente con personalidades reconocidas. Una de esas situaciones ocurrió en Monza, cuando distinguió entre la multitud al entrenador de la Selección argentina.

“Estaba por salir a clasificar Franco. Yo me paré entre los camiones para hacer una foto y veo una persona que me llama la atención. Decía: ‘¿De dónde conozco a esta persona?’. Me acerco para ver quién era. ¿Y pueden creer que era Scaloni?”, recordó.

La presencia de celebridades forma parte del ambiente habitual de los Grandes Premios. El fotógrafo explicó que, debido al intenso ritmo de trabajo y a la cantidad de personas presentes, en ocasiones registra imágenes de figuras internacionales sin reconocerlas inmediatamente.

Lo que más lo sorprendió de la Fórmula 1

Más allá de los pilotos y las celebridades, Juan destacó especialmente el nivel organizativo que encontró en cada competencia. “La Fórmula 1 es una locura. La organización creo que es fantástica”, aseguró.

“Es increíble la cantidad de gente que trabaja, la organización, no hay nadie que esté de más. Creo que es una experiencia única y se trabaja de una manera muy buena”, manifestó desde Madrid.

Pese a haber alcanzado la posibilidad de fotografiar la máxima categoría mundial, aseguró que mantenía su vínculo con las competencias que marcaron sus comienzos. “Yo vuelvo a las carreras zonales porque es donde nací. No me tengo que olvidar de dónde crecí. Yo trabajo igual en todos lados y tengo mis amigos ahí. No hay que olvidarse nunca de dónde uno creció, así que considero que eso es muy importante”, concluyó.