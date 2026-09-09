Muerte de Chiche Gelblung: “Trabajar con él fue un privilegio que me dio la vida”, afirmó periodista entrerriana

La muerte de Chiche Gelblung, ocurrida este miércoles a los 82 años, provocó numerosas expresiones de pesar en el periodismo argentino. Entre quienes lo despidieron estuvo la periodista y locutora gualeguaychuense Mariana Peruzzo, quien trabajó como movilera en uno de sus programas y recordó el impacto que aquella experiencia tuvo en su trayectoria profesional.

Samuel “Chiche” Gelblung permanecía internado en terapia intensiva desde el pasado 12 de mayo y atravesaba un período de controles posteriores a una intervención cardíaca. Semanas antes había sufrido un infarto en un pie como consecuencia de problemas circulatorios y le habían colocado dos stents.

Con más de cinco décadas de actividad profesional, Gelblung construyó una extensa carrera en medios gráficos, radio y televisión. Durante sus últimos años mantuvo una importante presencia en Crónica TV, señal en la que coincidió profesionalmente con Peruzzo.

El recuerdo de la periodista entrerriana

Tras conocerse la noticia, la periodista de Gualeguaychú utilizó su cuenta de Instagram para despedir al conductor. Allí publicó imágenes correspondientes a uno de los móviles que había realizado para su programa y recordó especialmente las palabras que recibió de Gelblung después de aquella cobertura.

“Qué triste noticia la muerte de Chiche. ¡Un grande del periodismo! Trabajar con él fue un privilegio que me dio la vida. Ese día me dijo ‘muy buen trabajo, como siempre’ y fue el momento que mi mente dijo ‘llegué’”, expresó Peruzzo.

La publicación recuperó así un momento significativo de su carrera. La aprobación del experimentado periodista después de uno de sus trabajos quedó guardada en la memoria de la comunicadora entrerriana, quien años después volvió a compartir aquellas imágenes para homenajearlo.

Una extensa trayectoria en los medios

Gelblung desarrolló una carrera que atravesó diferentes etapas y formatos del periodismo argentino. Su trayectoria comenzó en los medios gráficos y posteriormente se extendió hacia la radio y la televisión, donde se convirtió en una figura ampliamente reconocida.

A lo largo de más de medio siglo, estuvo al frente de diferentes proyectos periodísticos y compartió espacios de trabajo con numerosos profesionales. En sus últimos años, su presencia en Crónica TV le permitió continuar vinculado diariamente con la actualidad y con nuevas generaciones de comunicadores.

Precisamente, el mensaje publicado por Peruzzo reflejó el vínculo profesional que Gelblung estableció con periodistas que pasaron por sus programas. Para la comunicadora gualeguaychuense, una breve devolución después de un móvil se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de aquella etapa, señaló El Día.

Una frase que quedó marcada en su carrera

“Muy buen trabajo, como siempre”, fueron las palabras que, según recordó Peruzzo, Gelblung le expresó luego de aquella cobertura. La periodista relacionó ese reconocimiento con la sensación de haber alcanzado uno de sus objetivos profesionales.

Su despedida se sumó a los mensajes que se conocieron luego de confirmarse el fallecimiento del conductor, cuya figura estuvo vinculada durante décadas con diferentes etapas de la prensa argentina.

Para Peruzzo, sin embargo, el recuerdo tuvo un significado particularmente personal y profesional. “Trabajar con él fue un privilegio que me dio la vida”, expresó al despedir a quien consideró “un grande del periodismo” y cuya devolución sobre su trabajo permaneció entre los momentos que marcaron su carrera.