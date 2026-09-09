De la autopsia del extraterrestre a Yiya Murano: los momentos inolvidables de Chiche Gelblung

La trayectoria de Chiche Gelblung atravesó la gráfica, la radio y la televisión durante más de cinco décadas, pero fue especialmente en la pantalla chica donde construyó algunos de los momentos más recordados de su carrera. Tras su fallecimiento a los 82 años, numerosas entrevistas, informes y experimentos televisivos volvieron a cobrar protagonismo.

Aunque ya había ocupado lugares centrales en publicaciones como Gente y La Semana, su desembarco en Canal 9 con Memoria, a mediados de los años 90, consolidó una forma particular de hacer televisión. El programa combinaba investigaciones, personajes mediáticos, curiosidades y situaciones difíciles de imaginar en la pantalla actual.

El propio periodista reconocía que buena parte del secreto estaba en encontrar una historia capaz de despertar interés. Esa búsqueda derivó en escenas que alcanzaban enormes niveles de audiencia cuando todavía no existían las redes sociales ni el concepto moderno de “viral”.

La autopsia del extraterrestre que quedó en la historia

Probablemente ninguna producción esté tan asociada a Chiche Gelblung como la denominada “autopsia del ET”. En medio del furor mundial por unas imágenes que supuestamente mostraban la autopsia de un extraterrestre, Memoria decidió realizar su propia experiencia para demostrar cómo podía construirse una escena semejante.

Años después, Gelblung contó cómo habían preparado aquel informe. “Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental”, recordó. Para simular los órganos internos utilizaron menudos de pollo: “Compramos tres kilos, se los metimos dentro del ET y sacábamos los menudos”.

recuerdan cuando chiche gelblung hizo la autopsia a un alien en vivo: fue en 1995 por canal 9 en memoria, alcanzando picos de rating históricos para la televisión argentina. pic.twitter.com/gi02R7U26v — make argentina gay again (@makearggayagain) September 9, 2026

La producción terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de su carrera. El propio conductor aseguraba que tuvo que explicar aquella experiencia en numerosas oportunidades fuera del país debido al impacto que había generado.

De Mirtha Legrand a Yiya Murano

Otro de los grandes momentos llegó cuando difundió una grabación de Mirtha Legrand discutiendo con Daniel Tinayre durante un corte de sus almuerzos. Según contó después Chiche Gelblung, el material llegó a sus manos a través de Gerardo Rozín. “Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?’. Por supuesto que me animo”, recordó.

Su estilo directo también quedó expuesto en una entrevista a Mariana Nannis, en plena época de exposición mediática de su relación con Claudio Caniggia. Las preguntas sin rodeos eran una característica habitual del periodista, que buscaba generar respuestas capaces de trascender el propio programa.

María de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, alias Yiya, con Chiche Gelblung en Memoria (1995) pic.twitter.com/bZd8DE0jEm — Juan Pablo Mansilla (@juanpmansilla) October 5, 2024

Entre sus entrevistas más recordadas aparece además la realizada a Yiya Murano. Frente a Gelblung, la mujer condenada por tres homicidios sostuvo ante cámara: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”.

Detectores de mentiras y desafíos en vivo

La experimentación fue otra constante de sus programas. Alejandra Pradón, por ejemplo, se sometió a un detector de mentiras frente a las cámaras. Consultado años después sobre aquel segmento, Chiche explicó su mirada: “La clave no son las respuestas, la clave está en las preguntas”.

También quedó en el recuerdo una aparición de Graciela Alfano y Matías Alé en la que ambos comenzaron a quitarse la ropa durante el programa. Gelblung recordó posteriormente que estaba pendiente de que apareciera en pantalla la advertencia de protección al menor mientras la situación avanzaba en vivo.

A esa colección se sumaron entrevistas y experiencias con personajes como Flavia Miller, Jaime Bayly y Nelson de la Rosa. Este último, actor dominicano conocido mediáticamente como “el hombre más pequeño del mundo”, protagonizó una extensa conversación sobre su vida personal que quedó entre los archivos más particulares del ciclo.

Silvia Süller, Freddy Villarreal y el sello de Chiche

Silvia Süller fue otra presencia recurrente en el universo televisivo de Chiche Gelblung. En uno de los episodios más recordados, participó en vivo de una denominada “operación psíquica”, presentada como una experiencia protagonizada por un supuesto sanador filipino.

Su particular estilo también se convirtió en material para humoristas. Freddy Villarreal desarrolló durante años una reconocida imitación del periodista y llegó a entrevistarlo mientras interpretaba al propio Chiche. “¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?”, le preguntó durante uno de esos cruces. Gelblung respondió siguiendo el juego: “Yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal”.

Aquellos segmentos reflejaron una etapa de la televisión argentina en la que Gelblung se movió entre la investigación, el espectáculo y la provocación. Décadas después, muchas de esas escenas continúan circulando y forman parte de la memoria colectiva de la pantalla nacional, como testimonio de una de las facetas más reconocibles de su extensa carrera periodística.