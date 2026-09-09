El petróleo volvió a superar los US$100 tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

El petróleo volvió a superar los US$100 por barril este miércoles, impulsado por una nueva escalada de las tensiones militares en torno al estrecho de Ormuz, uno de los corredores más importantes para el comercio energético internacional.

El crudo Brent avanzaba 2,7% y se ubicaba alrededor de los US$100,60 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, registraba una suba del 2,3% y cotizaba cerca de US$95,21.

De esta manera, el Brent atravesó nuevamente la barrera de los US$100, nivel que no alcanzaba desde el 23 de julio. Además, los precios acumularon un incremento cercano al 20% desde mediados de la semana pasada, en medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Nuevos ataques elevaron la preocupación

La reacción de los mercados estuvo vinculada con nuevos episodios militares registrados en la zona del estrecho de Ormuz. Según informó el Mando Central de Estados Unidos, fuerzas estadounidenses destruyeron el martes cinco petroleros iraníes que transportaban crudo.

El episodio ocurrió después de que, de acuerdo con la versión estadounidense, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzara misiles balísticos contra un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en dos oportunidades durante un período de dos días.

La intensificación de los enfrentamientos volvió a instalar entre los operadores el temor por eventuales interrupciones en el abastecimiento energético. El foco quedó puesto especialmente sobre la posibilidad de que las hostilidades afecten la navegación comercial por Ormuz.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el petróleo

El estrecho de Ormuz representa uno de los principales puntos estratégicos del mercado petrolero mundial. Por ese corredor marítimo circula más de una quinta parte del crudo comercializado globalmente, por lo que cualquier alteración de su funcionamiento puede repercutir rápidamente sobre las cotizaciones.

La posibilidad de interrupciones o restricciones al tránsito de embarcaciones incrementó la denominada prima de riesgo geopolítico incorporada al precio del petróleo. En ese contexto, los inversores siguieron con atención la evolución militar y las eventuales consecuencias para las exportaciones de los principales productores de la región.

El impacto de la escalada también se trasladó a otros mercados. Las principales bolsas europeas operaban con retrocesos, mientras que los futuros de Wall Street anticipaban una apertura negativa en Estados Unidos.

Mercados atentos a la evolución del conflicto

El encarecimiento del crudo agregó además presión sobre las perspectivas económicas internacionales. Una suba prolongada del petróleo puede trasladarse a los combustibles, los costos de transporte y diferentes cadenas productivas, con potenciales efectos sobre la inflación mundial.

Por ese motivo, la atención de los mercados permaneció concentrada en el estrecho de Ormuz y en la evolución de las hostilidades. Nuevos ataques o dificultades para el tránsito marítimo podrían profundizar la volatilidad del petróleo y de los principales activos financieros.

En contrapartida, una reducción de las tensiones podría quitar presión a las cotizaciones. Mientras tanto, el Brent volvió a instalarse por encima de un valor simbólico para los mercados: los US$100 por barril.