ANMAT prohibió todos los productos médicos importados por una empresa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de todos los productos médicos importados por la firma REHUE S.A.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 5713/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además de impedir la circulación de los productos, el organismo dispuso cancelar certificados de la compañía e iniciar un sumario sanitario.

La investigación se produjo mientras la empresa gestionaba la renovación de su Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y una ampliación de rubro. REHUE S.A. figuraba habilitada como empresa importadora de productos médicos, con domicilio legal en Las Heras y un depósito declarado en la ciudad de Mendoza.

Encontraron una escuela de boxeo en el depósito declarado

Durante una inspección, agentes del organismo concurrieron al domicilio registrado como depósito de la empresa. Allí comprobaron que funcionaba una escuela de boxeo desde hacía aproximadamente seis meses.

Posteriormente, ANMAT consultó el Sistema de Gestión Documental Electrónica y constató que no existía registro de un trámite para habilitar un nuevo domicilio por parte de la compañía.

La normativa sanitaria establece que las actividades de fabricación e importación de productos médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro solamente pueden desarrollarse con autorización y en establecimientos habilitados, cumpliendo las correspondientes Buenas Prácticas de Fabricación.

Prohibición en todo el territorio argentino

Frente a las irregularidades detectadas, ANMAT resolvió cancelar el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro correspondiente a REHUE S.A.

También dio de baja el Certificado de Inscripción y Autorización de Funcionamiento de Empresa y ordenó iniciar el correspondiente sumario sanitario.

La medida de mayor impacto para consumidores y establecimientos sanitarios fue la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos médicos importados por REHUE S.A. Por ese motivo, la disposición también alcanza a cualquier eventual existencia de esos productos en Entre Ríos.