Prohibieron la venta de un raticida en todo el país por falta de registro vigente

ANMAT determinó que el producto no tenía inscripción vigente y desconocía sus condiciones de fabricación. También prohibió su publicidad y venta por internet.
La ANMAT prohibió la elaboración, uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del raticida “SUPERCygonazo”, luego de comprobar que el producto no contaba con una inscripción vigente ante el organismo.
La medida fue establecida mediante la Disposición 5707/2026. La prohibición también comprende su comercialización a través de plataformas electrónicas y permanecerá vigente hasta que su situación sea debidamente regularizada.
Las actuaciones comenzaron a partir de una consulta recibida por el área de productos domisanitarios de ANMAT, que tomó conocimiento de la comercialización de artículos de la marca “SUPERCygonazo” presuntamente sin registro.
La medida alcanzó al producto identificado como “SUPERCygonazo. Rodenticida DOSIS ÚNICA”, que en su rotulado indica contener Bromadiolone 0,005 gramos y se presenta como un cebo elaborado con granos de cereal.
ANMAT verificó que el raticida había estado efectivamente registrado. La firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L. figuraba como establecimiento elaborador y el producto había contado con su correspondiente inscripción.
Sin embargo, en 2025 el organismo dio de baja la habilitación de la empresa debido a que no solicitó la reinscripción ante el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios. Como consecuencia, también perdieron vigencia los registros de los productos de los que era titular.
ANMAT desconocía las condiciones de fabricación
El organismo intentó notificar a la firma luego de detectar que el raticida continuaba comercializándose. La comunicación enviada por correo tampoco pudo ser entregada debido a que, según la información postal consignada en el expediente, la empresa se había mudado.
ANMAT señaló que, debido a esta situación, se desconocen las actuales condiciones de manufactura del producto, motivo por el cual adoptó una medida preventiva destinada a proteger a potenciales compradores y usuarios.
Además de impedir su elaboración, uso, venta y distribución, la disposición prohibió la publicidad de SUPERCygonazo. Los enlaces en los que se detectó promoción o comercialización fueron derivados al área encargada de fiscalizar publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria.
La prohibición tiene alcance nacional y, por lo tanto, comprende también su eventual comercialización en establecimientos o plataformas digitales accesibles desde Entre Ríos.