 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Dolor en la política entrerriana

Falleció la diputada provincial Julia Calleros a los 58 años

La diputada provincial Julia Calleros falleció este martes a los 58 años. Se encontraba internada en grave estado y durante la tarde se había impulsado una cadena de oración por su salud.

9 de Septiembre de 2026
Falleció la diputada provincial Julia Calleros a los 58 años.
Falleció la diputada provincial Julia Calleros a los 58 años. Foto: SoyER.

La diputada provincial Julia Calleros falleció este martes a los 58 años. Se encontraba internada en grave estado y durante la tarde se había impulsado una cadena de oración por su salud.

La diputada provincial Julia Calleros falleció en las últimas horas de este martes a los 58 años, luego de permanecer internada en grave estado tras sufrir una seria complicación en su salud. La noticia generó pesar en el ámbito político y sindical de Entre Ríos.

 

Durante la tarde, ante la delicada situación que atravesaba la legisladora, se había iniciado una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su recuperación.

 

Calleros ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde diciembre de 2023 y presidía el bloque Fe y Libertad. Además, desde julio de 2022 se desempeñaba como tesorera del partido FE a nivel nacional.

 

Foto: P&aacute;gina Pol&iacute;tica.
Foto: Página Política.

 

Una extensa trayectoria política, sindical y social

 

Madre de dos hijas y abuela, Calleros desarrolló durante años una intensa actividad vinculada con la militancia política y social. También fue trabajadora rural y construyó buena parte de su trayectoria dentro del sindicalismo del sector.

 

Durante 25 años se desempeñó como vocal del Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Asimismo, fue secretaria general de la seccional Gualeguaychú del gremio, cargo para el que había sido elegida por sus pares.

 

Su recorrido político también estuvo estrechamente relacionado con el partido FE. En 2012 fue una de sus fundadoras junto al histórico dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas.

 

Foto: M&aacute;xima Online.
Foto: Máxima Online.

 

Su llegada a la Legislatura entrerriana

 

En diciembre de 2023, Julia Calleros asumió como diputada provincial y comenzó una nueva etapa de su trayectoria política desde la Cámara baja entrerriana, remarcó Máxima Online.

 

Dentro de la Legislatura ocupaba la presidencia del bloque Fe y Libertad, mientras continuaba desarrollando responsabilidades partidarias como tesorera nacional de FE.

 

Su fallecimiento, a los 58 años, causó profundo pesar entre dirigentes políticos, sindicales y personas que compartieron con ella años de militancia y actividad social.

Temas:

Julia Calleros Muerte
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso