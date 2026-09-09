Falleció la diputada provincial Julia Calleros a los 58 años.

La diputada provincial Julia Calleros falleció este martes a los 58 años. Se encontraba internada en grave estado y durante la tarde se había impulsado una cadena de oración por su salud.
La diputada provincial Julia Calleros falleció en las últimas horas de este martes a los 58 años, luego de permanecer internada en grave estado tras sufrir una seria complicación en su salud. La noticia generó pesar en el ámbito político y sindical de Entre Ríos.
Durante la tarde, ante la delicada situación que atravesaba la legisladora, se había iniciado una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su recuperación.
Calleros ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde diciembre de 2023 y presidía el bloque Fe y Libertad. Además, desde julio de 2022 se desempeñaba como tesorera del partido FE a nivel nacional.
Una extensa trayectoria política, sindical y social
Madre de dos hijas y abuela, Calleros desarrolló durante años una intensa actividad vinculada con la militancia política y social. También fue trabajadora rural y construyó buena parte de su trayectoria dentro del sindicalismo del sector.
Durante 25 años se desempeñó como vocal del Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Asimismo, fue secretaria general de la seccional Gualeguaychú del gremio, cargo para el que había sido elegida por sus pares.
Su recorrido político también estuvo estrechamente relacionado con el partido FE. En 2012 fue una de sus fundadoras junto al histórico dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas.
Su llegada a la Legislatura entrerriana
En diciembre de 2023, Julia Calleros asumió como diputada provincial y comenzó una nueva etapa de su trayectoria política desde la Cámara baja entrerriana, remarcó Máxima Online.
Dentro de la Legislatura ocupaba la presidencia del bloque Fe y Libertad, mientras continuaba desarrollando responsabilidades partidarias como tesorera nacional de FE.
Su fallecimiento, a los 58 años, causó profundo pesar entre dirigentes políticos, sindicales y personas que compartieron con ella años de militancia y actividad social.