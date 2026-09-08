Frigerio se reunió con el STJ para analizar proyectos judiciales, presupuesto y obras

Frigerio se reunió con el STJ para analizar proyectos de creación de organismos judiciales, las previsiones presupuestarias para 2027 y la continuidad de obras edilicias. Las iniciativas legislativas buscan fortalecer el servicio de Justicia.
Frigerio se reunió con el STJ este martes en los Tribunales de Paraná para analizar diferentes asuntos institucionales vinculados al funcionamiento de la Justicia entrerriana. El encuentro fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno.
Uno de los principales puntos abordados fueron los proyectos impulsados por el STJ para crear nuevos organismos en los fueros penal, civil y comercial, laboral y de familia. Las iniciativas ya fueron presentadas ante la Legislatura provincial y cuentan con estado parlamentario.
Según se informó oficialmente, las propuestas tienen como objetivo fortalecer el servicio de Justicia y brindar respuestas adecuadas ante las demandas de la ciudadanía en diferentes puntos de Entre Ríos.
Presupuesto y obras del Poder Judicial
Durante la reunión también se analizaron las previsiones presupuestarias del Poder Judicial para 2027 y la continuidad de las obras edilicias previstas para sus diferentes dependencias.
El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos, ubicado en el tercer piso de los Tribunales de Paraná, y contó con la participación del pleno del máximo tribunal provincial.
Además de Carlomagno, estuvieron el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich, y los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage.
De esta manera, la reunión entre el gobernador y los integrantes del Superior Tribunal permitió repasar los proyectos legislativos promovidos por el Poder Judicial y analizar aspectos presupuestarios y de infraestructura para el próximo año.