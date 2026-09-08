Las Murciélagas vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de América

La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas, conocida como Las Murciélagas, venció este martes por 1-0 a Brasil en San Pablo y se consagró campeona de América por primera vez en la historia.

Gracia Sosa marcó el único gol de la final mediante un potente remate que resultó inatajable para la arquera brasileña. La conquista fue suficiente para que el conjunto nacional se impusiera ante el seleccionado anfitrión y levantara el trofeo continental.

La definición tuvo un significado especial para el equipo argentino, que logró conquistar la primera edición de la Copa América femenina de la disciplina. Además, el triunfo se produjo frente a Brasil, uno de sus principales rivales en el ámbito internacional.

Una nueva conquista para Las Murciélagas

El campeonato obtenido en territorio brasileño se sumó a una trayectoria destacada para Las Murciélagas, que ya habían alcanzado dos títulos mundiales. Con esta victoria, el seleccionado incorporó la primera corona continental a un palmarés que continuó creciendo.

HISTÓRICO: ¡LAS MURCIÉLAGAS LE GANARON A BRASIL Y SON CAMPEONAS DE AMÉRICA! Un día histórico para el fútbol 5 para ciegas argentino. En Brasil y contra Brasil, Las Murciélagas se quedaron con la primera edición de la Copa América que se disputó en San Pablo. pic.twitter.com/Wyzk5WBWG4 — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 8, 2026

La actuación argentina durante el certamen ratificó su lugar entre las principales potencias del fútbol femenino para personas ciegas. En la final, el equipo mostró solidez defensiva y logró aprovechar una de sus oportunidades para establecer la diferencia definitiva.

Una vez consumado el triunfo, las futbolistas y el cuerpo técnico celebraron la conquista en el campo de juego. El resultado les permitió convertirse en las primeras campeonas de América de la especialidad.

El plantel que hizo historia

Las arqueras del seleccionado argentino fueron Micaela Segovia y Ludmila Bianchi. El resto del plantel estuvo integrado por Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El equipo fue conducido por Gonzalo Abbas Hachaché, mientras que Santiago Jugo se desempeñó como guía. La preparación física estuvo a cargo de Sofía Sosa y Julieta Martín cumplió funciones como asistente técnica.

Luz Morales completó el cuerpo técnico y estuvo al frente del acompañamiento psicológico de las futbolistas. Con el trabajo conjunto de jugadoras y profesionales, Las Murciélagas cerraron una participación histórica y celebraron una nueva conquista para el deporte adaptado argentino.