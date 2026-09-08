Alexis Mac Allister confirmó que Liverpool no le ofreció renovar su contrato: “Me pone triste”

Alexis Mac Allister reveló que Liverpool le comunicó que actualmente no está en condiciones de ofrecerle una renovación contractual, una decisión que generó decepción en el futbolista argentino pese a que todavía tiene vínculo vigente con el club.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste”, expresó el mediocampista al referirse a la situación.

El campeón del mundo aclaró, sin embargo, que no tiene decidido abandonar Anfield. Su contrato se extiende hasta la temporada 2027/28 y aseguró que continuará dando el máximo mientras permanezca en el equipo.

La comparación con sus compañeros

La situación tomó mayor repercusión luego de las renovaciones de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, dos futbolistas que comparten el mediocampo con Alexis Mac Allister.

El argentino dijo sentirse contento por las extensiones de sus compañeros, aunque admitió que inevitablemente comparó esas decisiones con su propia situación contractual. “Me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, reconoció.

Alexis Mac Allister.

También sostuvo que su compromiso cotidiano con Liverpool no cambiará por la falta de una propuesta. Mac Allister remarcó que intenta dar el 100% tanto en los entrenamientos como durante los partidos.

Tuvo posibilidades de marcharse

El mediocampista también contó que durante el último mercado de pases aparecieron alternativas para continuar su carrera en otros clubes, aunque finalmente decidió permanecer en Inglaterra.

❗🇦🇷 "ME PONE MUY TRISTE": MAC ALLISTER SOBRE LA DECISIÓN DEL LIVERPOOL DE NO OFRECERLE UNA RENOVACIÓN 🗣️ "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste. Por supuesto que aún hay tiempo y los aficionados… pic.twitter.com/zMk49UEzCL — Diario Olé (@DiarioOle) September 8, 2026

Según explicó, consideró que Liverpool seguía siendo el lugar adecuado para continuar su carrera y optó por no avanzar con aquellas posibilidades. Su intención actual, afirmó, continúa siendo mantenerse en el plantel.

Alexis Mac Allister buscó además llevar tranquilidad a los hinchas al señalar que todavía queda tiempo para que la situación contractual pueda modificarse y que seguirá cumpliendo sus obligaciones mientras permanezca vinculado a la institución.

Qué puede pasar con su futuro

El argentino tiene contrato hasta 2028, por lo que la falta de una renovación inmediata no implica su salida automática del club. Por el momento, tampoco anunció que vaya a marcharse cuando finalice la temporada.

Desde el cuerpo técnico también destacaron públicamente su predisposición para continuar y remarcaron que el futbolista mantiene una actitud positiva pese a la incertidumbre sobre una eventual extensión del vínculo.

De esta manera, Alexis Mac Allister continuará formando parte de Liverpool mientras espera una posible revisión de su situación contractual. La información disponible indica que el argentino está decepcionado por no haber recibido una propuesta de renovación, pero no que haya anunciado su salida del club.