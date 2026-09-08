La Joaqui publicó un misterioso video y reavivó los rumores sobre Tiago PZK

La Joaqui volvió a quedar en el centro de las miradas luego de compartir un video en TikTok en el que aparece abrazada a un hombre cuyo rostro permanece fuera de cámara. La publicación se conoció en medio de las versiones que desde hace días la vinculan con Tiago PZK.

La grabación fue suficiente para que numerosos usuarios comenzaran a especular con la posibilidad de que el joven que aparece junto a ella fuera el cantante. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún elemento que permita confirmarlo y ninguno de los protagonistas identificó públicamente a la persona del video.

El contenido apareció después de semanas de fuerte exposición para la artista tras su separación de Luck Ra. Desde entonces, distintas publicaciones y movimientos en redes fueron interpretados como posibles señales sobre su vida sentimental.

El video que encendió nuevas versiones

En la grabación, La Joaqui se muestra muy cerca del hombre mientras ambos permanecen abrazados. Al no verse su rostro, la identidad quedó abierta a todo tipo de interpretaciones entre quienes siguen cada movimiento de la cantante.

La especulación sobre Tiago PZK tomó fuerza por las versiones que ya circulaban previamente sobre un supuesto acercamiento entre ambos. A eso se sumaron diferentes publicaciones musicales que alimentaron las teorías, aunque ninguna constituye una confirmación de una relación sentimental.

"La Joaqui" Porque tras llorar en redes y programas de TV durante dos semanas, subió un video con música de Thiago PZK y abrazada al amigo de su ex Luckra. pic.twitter.com/hxtFvIkfSk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026

Tiago también compartió durante las últimas horas contenido relacionado con la misma canción utilizada en publicaciones vinculadas a La Joaqui. Esa coincidencia volvió a ser observada por los seguidores, aunque también podría estar relacionada con una colaboración artística o una estrategia de promoción.

Los rumores sobre La Joaqui y Tiago PZK

Las versiones sobre un posible romance comenzaron a circular con mayor fuerza luego de la ruptura de La Joaqui y Luck Ra. Distintos programas de espectáculos señalaron supuestos encuentros y acercamientos entre los artistas, pero ninguno de ellos confirmó públicamente que mantengan una relación.

La cantante sí se refirió recientemente a su vínculo con Tiago y sostuvo que entre ambos existe una historia previa e independiente de su relación con Luck Ra. Sus palabras volvieron a generar comentarios, aunque tampoco significaron la confirmación de un noviazgo actual.

En ese contexto, cada publicación de ambos artistas pasó a ser analizada como una posible indirecta. El video del abrazo se convirtió así en uno de los contenidos que más repercusión produjo, principalmente porque evita mostrar de manera clara quién acompaña a la cantante.