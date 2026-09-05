La Joaqui cruzó a Luck Ra tras confirmar nueva relación: “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”

La separación entre La Joaqui y Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena luego de una serie de declaraciones públicas que derivaron en un fuerte intercambio entre ambos artistas. Todo comenzó cuando la cantante habló sobre sus experiencias amorosas y aseguró que nunca había tenido una pareja que no le fuera infiel.

La declaración generó una respuesta inmediata de Luck Ra, quien negó haberle sido infiel durante la relación y, al mismo tiempo, hizo referencia al presente sentimental de su expareja. En su mensaje, el cantante mencionó que La Joaqui estaría vinculada sentimentalmente con Tiago PZK, algo que hasta ese momento no había sido expuesto públicamente por la artista.

Qué dijo La Joaqui sobre sus relaciones

Durante una entrevista en un programa de streaming, La Joaqui habló abiertamente sobre su historial sentimental y sostuvo que nunca había tenido una relación en la que no hubiera existido una infidelidad.

“De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie”, afirmó la cantante, quien aclaró que no considera que su postura tenga que ver con ser una “buena persona”, sino con su rechazo a la deslealtad.

Sus palabras generaron repercusión en redes sociales y llevaron a Luck Ra a publicar un comunicado para dar su versión sobre la relación.

Luck Ra negó haberle sido infiel y habló del presente de su ex

El cantante aseguró que nunca había engañado a La Joaqui y destacó la importancia que tuvo la relación para él.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, expresó.

Sin embargo, en el mismo mensaje hizo referencia al supuesto nuevo vínculo sentimental de la cantante. “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió.

La mención fue interpretada como una confirmación pública de los rumores que vinculaban a La Joaqui con Tiago PZK.

La fuerte respuesta de La Joaqui

Horas después, la cantante utilizó sus redes sociales para responderle a su expareja con un extenso descargo. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión de Luck Ra de mencionar públicamente aspectos de su vida privada.

“Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, comenzó.

La Joaqui también sostuvo que la relación había terminado aproximadamente dos meses antes y afirmó que la ruptura se produjo por decisión de Luck Ra y de una manera que, según su versión, fue “fría e irrespetuosa”.

Aseguró además que decidió guardar silencio después de la separación para evitar perjudicar a su expareja.

“Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”, escribió.

La Joaqui cuestionó cómo Luck Ra se refirió a Tiago PZK

Otro de los puntos centrales del descargo estuvo relacionado con la forma en que Luck Ra describió a la persona vinculada actualmente con la cantante como un “ex gran amigo”.

La Joaqui cuestionó esa caracterización y sostuvo que ella y Tiago PZK se conocen desde hace muchos años y que mantienen un vínculo anterior e independiente de su relación con Luck Ra.

Según expresó, definirlo únicamente como un “ex gran amigo” podía transmitir una interpretación de los hechos que ella considera incorrecta.

“Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, manifestó.

La artista también aseguró que durante la relación había decidido callar determinadas situaciones para preservar a su entonces pareja y que nunca necesitó perjudicar públicamente su imagen para explicar su propio dolor.

“Los duelos no tienen un plazo reglamentario”

En otro tramo de su mensaje, La Joaqui se refirió a las críticas que podría recibir por haber avanzado rápidamente después de la separación. “Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero también entiendo que los duelos no tienen un plazo reglamentario”, sostuvo.

La cantante cuestionó además la idea de que una mujer deba esperar determinado tiempo antes de iniciar una nueva relación para que su decisión sea considerada legítima.

Hacia el final, marcó distancia de lo que calificó como una mirada “vieja” sobre las mujeres que rehacen su vida y pidió que su silencio no fuera interpretado como falta de memoria.

“Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”, concluyó.